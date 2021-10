Z Košíc budú lietať tri nové letecké linky do destinácií Dublin, Viedeň a Varšava

Spoločnosť Ryanair otvára na košickom letisku tri nové letecké linky. Informovala o tom Karolína Linhartová z Letiska Košice.

„Ako najväčší letecký prepravca v Európe sme nesmierne radi, že otvárame z Košíc ďalšie tri nové letecké spojenia, a teda, že cestujúci z Východného Slovenska môžu z Košíc lietať do nových destinácií, ktorými sú Dublin, Viedeň a Varšava,” uviedol obchodný riaditeľ leteckej spoločnosti Ryanair Jason McGuinness.

Dlho očakávaná linka

Najdlhšie očakávaná bola linka do Dublinu, ktorú Ryanair spustil prvým letom v nedeľu 31. októbra. Odlety z Košíc do írskej metropoly sú plánované vždy v stredu o 19:50 a v nedeľu o 14:05. Priamy let trvá tri hodiny.

Z tejto linky má radosť predovšetkým početná slovenská komunita žijúca v Írsku, ktorá sa priameho spojenia s domovinou dlhodobo dožadovala. Ďalšou novou destináciou Ryanairu je linka z Košíc do rakúskej Viedne. Prvý let je naplánovaný na pondelok 1. novembra.

Odlety z Košíc

Odlety z Košíc budú v pondelok o 9:05 a v piatok o 13:45. Oficiálna dĺžka letu je jedna hodina. Táto linka je vynikajúcou správou pre ľudí pracujúcich či študujúcich vo Viedni, v Bratislave a ich okolí. V poradí treťou novou destináciou Ryanairu je linka z Košíc do poľskej Varšavy na letisko Varšava Modlin.

Prvý let je naplánovaný na utorok 2. novembra. Odlety z Košíc budú vždy v utorok o 14:40 a v sobotu o 14:20. Let trvá jednu hodinu. Poľsko a Slovensko majú ako krajiny k sebe odjakživa veľmi blízko a toto spojenie je cenovo výhodná príležitosť ako spoznať Varšavu a jej okolie.

Pridávanie nových destinácií

„Máme veľkú radosť z toho, že Ryanair verí v potenciál Košíc a pokračuje v pridávaní nových destinácií. Predovšetkým sa tešíme dlhodobo žiadanej linke do Dublinu. Dublin bol dlhodobo na popredných priečkach v zozname destinácií, o ktoré sme sa snažili a sme radi, že od dnešného dňa budú mať „írski Slováci“ cestu domov výrazne zjednodušenú. Zároveň vítame aj ďalšie spojenie do susedných metropol – Viedne a Varšavy, ktoré takto budú dostupné aj pre cestovateľov, ktorí využívajú najmä nízkonákladové letecké spoločnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej.

Z Letiska Košice momentálne lietajú tri letecké spoločnosti a to Austrian Airlines do Viedne, Ryanair do Londýna, Prahy, Liverpoolu, Dublinu, Viedne a Varšavy a Wizz air do Londýna na letisko Luton a do destinácie Doncaster Sheffield.