Z popradského letiska sa bude počas leta pravidelne lietať do Turecka a Bulharska, vedenie chce zaviesť aj nové linky

Z Popradu sa bude počas leta lietať do Turecka a Bulharska. Zatiaľ má letisko v kalendári 50 charterových letov. Ako pre agentúru SITA uviedol Martin Švidroň zodpovedný za marketing letiska, nadpriemerný záujem dokazuje naplánovaných päťkrát viac rotácií oproti minulému roku. V rámci pravidelných liniek bude posilnená aj linka do Londýna, kam by sa malo lietať trikrát do týždňa.

Črtajú sa nové linky

Švidroň potvrdil snahu manažmentu letiska vrátiť všetky predpandemické linky a zároveň zaviesť linky do nových destinácií z Popradu.

„Žiaľ, na otvorenie nových trhov letecké spoločnosti požadujú silné podporné programy a dotácie, a tak úspešnosť bude závislá od následných rokovaní so všetkými partnermi. Snažíme sa tiež do celého procesu vstupovať proaktívne,“ poznamenal Švidroň.

Zástupcovia letiska v tomto týždni podľa jeho slov vycestovali do izraelského Tel Avivu, aby rokovali o letnej charterovej linke Tel Aviv – Poprad.

Najvyššie položené letisko

Letisko ešte vlani avizovalo letecké spojenie Popradu s Bratislavou a Prahou, doteraz sa ho ale zrealizovať nepodarilo. „Záujem manažmentu stále trvá, avšak letecká spoločnosť, ktorá toto prepojenie plánovala, sa počas protipandemických opatrení dostala do výrazných problémov,“ vysvetlil Švidroň.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.

Vlani zaznamenalo pre pandémiu 36-percentný pokles cestujúcich oproti roku 2020. Na druhej strane malo viac ako 11-tisíc leteckých pohybov, čo predstavuje až 35-percentný nárast od najúspešnejšieho roka 2016. Prispeli k tomu počty vzletov a pristátí business a súkromných lietadiel, takzvaných „bizzjetov“.