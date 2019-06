Z Popradu bude po rokoch premávať vlak do poľskej Muszyny, turisti môžu cestovať aj do Sanoku

Po takmer deviatich rokoch sa dočkalo obnovy vlakové spojenie Popradu s poľským kúpeľným mestom Muszyna. Dva regionálne rýchliky budú jazdiť počas letných mesiacov, a to už od soboty 29. júna do 1. septembra dvakrát za deň v sobotu a nedeľu.

Zastavovať budú v Kežmarku, Spišskej Belej, Podolínci, Starej Ľubovni a v Plavči. Okrem tohto spojenia pribudne Prešovskému kraju aj ďalšie cezhraničné Medzilaborce – Łupków – Sanok, informovala o tom Lea Heilová z Kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Autobusy k Ľubovnianskemu hradu

Vlak do Muszyny vyštartuje o 7:30 a 15:27, pričom do cieľovej stanice v Poľsku príde o 9:10 a 17:21. Z Muszyny vyrazí späť do Popradu o 9:58 a 17:50.

„Turisti budú mať na železničnej stanici v Starej Ľubovni zabezpečené aj prípojné autobusy mestskej hromadnej dopravy, ktoré ich vyvezú až k Ľubovnianskemu hradu a späť. Zastávku si tak môžu urobiť na najnavštevovanejšom hrade Prešovského kraja a popoludní pokračovať ďalej do poľskej Muszyny,“ načrtol predseda PSK Milan Majerský.

Zo železničnej stanice majú autobusy MHD odchod o 8:35, 10:35, 15:40 a 17:30. Trasu na Ľubovniansky hrad zvládnu za približne desať minút. Späť na železničnú stanicu odchádzajú autobusy o 9:00, 11:00, 16:00 a 17:50. Zabezpečené prípojné spojenia budú mať turisti aj v stanici Muszyna.

Vlaky pôjdu aj do Sanoku

Sezónne vlaky z Medzilaboriec do podkarpatského mesta Sanok budú jazdiť dvakrát denne v sobotu a raz v nedeľu.

„Slovensko-poľské pohraničie má čo ponúknuť. Preto som rád, že železničné spojenie do turisticky atraktívneho poľského regiónu Bieszczady sa po roku znovu obnoví. Slovenskí turisti tak môžu navštíviť najväčší skanzen v Poľsku, Poliaci zas u nás môžu obdivovať región Andyho Warhola. Chceme spájať regióny a rozvíjať prihraničný turizmus, a toto je najlepší spôsob, ako to podchytiť,“ uviedol Majerský.

Za cestu zaplatia niekoľko eur

Z Medzilaboriec vlak štartuje každú sobotu o 10:31 a 17:48, v nedeľu len o 17:48. Do poľského Sanoku dorazí vlak v sobotu o 12:13 a 19:28, v nedeľu o 19:28. Bez prestupu bude spojenie pokračovať s odchodom o 17:48 z Medzilaboriec až do Rzeszówa, kde má príchod o 22:20.

Plánovaný odchod zo Sanoku späť na Slovensko je v sobotu o 8:35 a o 15:54, v nedeľu o 8:35. Do Medzilaboriec príde vlak o 10:24 a 17:36 v sobotu a v nedeľu o 17:36.

Záujemcovia sa odvezú z Medzilaboriec do Sanoku za 3,20 eura a z Popradu do Muszyny za 5 eur. Dieťa do 16 rokov zaplatí polovicu z ceny.