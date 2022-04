Od júla sa vyšším pokutám za nedodržiavanie rýchlosti nevyhnete, za telefonovanie si nemusíte sadnúť dva roky za volant

Od polovice júla tohto roku budú môcť vodičské oprávnenie skupiny C a CE (vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony) záujemcovia získať vo veku 18 rokov a vodičské oprávnenie skupiny D a DE (vozidlá určené na prepravu viac ako osem osôb okrem vodiča) vo veku 21 rokov.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý na návrh rezortu vnútra v stredu odobrila vláda. Momentálne je pre získanie vodičského preukazu na nákladiak potrebný vek 21 rokov a pre autobus 24 rokov.

Kurzy základnej kvalifikácie

Podmienkou získania vodičských preukazov na nákladiaky a autobusy v nižšom veku však podľa ministerstva má byť absolvovanie tzv. kurzu základnej kvalifikácie.

Tie môžu byť riadne (280 hodín) alebo zrýchlené (140 hodín). „Absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie bude musieť žiadateľ doložiť skúšobnému komisárovi pred samotnou skúškou z odbornej spôsobilosti. Po úspešne vykonanej skúške z odbornej spôsobilosti bude musieť vodič ešte úspešne vykonať skúšku podľa zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, čím získa aj osvedčenie o základnej kvalifikácii a kvalifikačnú kartu vodiča,“ uviedlo ministerstvo vnútra s tým, že až potom bude vodič oprávnený viesť motorové vozidlá danej skupiny v nižšom veku.

Prísnejšie tresty za rýchlu jazdu

Ďalšou novinkou, ktorú návrh prináša, je, že prekročenie dovolenej rýchlosti v obci o 50 kilometrov za hodinu a viac a mimo obce o 60 kilometrov za hodinu a viac bude klasifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

„Vo väčšine prípadov je pravdepodobnosť vzniku nehody priamo ovplyvnená rýchlosťou, správnosťou rozhodovania ako aj časom potrebným na jeho vykonanie. Rýchlou jazdou sa samozrejme skracuje čas nevyhnutný na vyhodnotenie situácie a na vykonanie úkonu ako reakcie na kritickú situáciu, v neposlednom rade sa zvyšovaním rýchlosti jazdy priamou úmerou predlžuje aj brzdná dráha vozidla,“ zdôrazňuje ministerstvo vnútra. Všetky tieto faktory podľa rezortu zvyšujú potenciál rýchlej jazdy negatívne ovplyvniť bezpečnosť cestnej premávky.

Zákaz šoférovania za telefonovanie

Medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky sa má zaradiť aj porušenie zákazu držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie počas šoférovania, okrem použitia systému „voľné ruky“.

V blokovom konaní bude podľa ministerstva za daný skutok možné uložiť pokutu do 150 eur. V konaní pred správnym orgánom sa bude pokuta pohybovať od 60 eur do 300 eur a bude tiež možné uložiť aj sankciu zákazu šoférovania v trvaní do dvoch rokov.