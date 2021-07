Zahraniční turisti sa Slovensku vyhýbajú. Môže za to aj povinná karanténa pre nezaočkovaných

Sprísnené podmienky pri vstupe na Slovensko, zavedené na začiatku letnej turistickej sezóny proti šíreniu nových variantov koronavírusu, odrádzajú mnohých zahraničných návštevníkov.

Ich celkový počet a tiež príjmy domáceho cestovného ruchu od nich tak môžu byť výrazne nižšie aj oproti vlaňajšiemu letnému obdobiu, keď po uvoľnení protiepidemických opatrení začali služby v tomto odvetví opäť ožívať.

Počet domácich ubytovaných turistov by teraz mohol síce vzrásť, no nedokážu úplne nahradiť výpadky tržieb od cudzincov, ktorí sa namiesto návštevy Slovenska rozhodli alebo rozhodujú pre inú krajinu v stredoeurópskom regióne. Takú, kde aj nezaočkovaným stačí negatívny test na hranici, prípadne do niekoľkých dní po príchode, a nemusia ísť hneď do karantény.

„Signál, ktorý týmito opatreniami do sveta vysielame je, že sú u nás vítaní len zaočkovaní turisti. To je z pohľadu aktuálnej pandemickej situácie vo svete a ochrany našich obyvateľov dobré. Pre náš cestovný ruch však táto podmienka vstupu na Slovensko v podstate znamená, že k nám organizované skupiny zo zahraničia nemôžu prísť,“ povedal hovorca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) Július Buday.

Veľký úbytok návštevníkov

V predpandemickom roku 2019 bolo na Slovensku zhruba 6,5 milióna ubytovaných návštevníkov, pričom z nich bolo 40 percent, teda 2,5 milióna, zahraničných turistov.

Za päť mesiacov tohto roka dosiahol počet návštevníkov ubytovacích zariadení cestovného ruchu približne 260-tisíc. Oproti tomu istému obdobiu minulého roka je to menej o 77 percent a v porovnaní s piatimi mesiacmi 2019 ide o 89-percentný pokles.

Počet domácich návštevníkov v uvedených mesiacoch sa medziročne znížil o vyše 70 percent a cudzincov o takmer 90 percent.

Zrušené rezervácie, zmenené plány

Spomínané opatrenia pri vstupe na Slovensko v prvej polovici júla mali na zahraničných návštevníkov okamžitý dosah. Jitka Spillerová z cestovnej agentúry Dowina, ktorá sa zameriava na služby pre zahraničných turistov, hovorí, že prepad turistov zo zahraničia je výrazný a stratu príjmov domáci určite nenahradia.

„Dostala som storná rezervácií ubytovania na august a september od klientov z Nemecka a Poľska,“ doplnila Spillerová s tým, že je škoda, ak v tejto oblasti nepostupujeme v Európe jednotne.

„Je to rana pre naše odvetvie. Toto opatrenie v záujme ochrany hraníc sa malo zvažovať citlivejšie,“ dodala. Podľa nej na to doplácajú mnohí seriózni podnikatelia a ich zamestnanci, ktorí sa snažia budovať v zahraničí značku Slovenska ako destinácie cestovného ruchu.

Špecifická situácia je v Bratislave

Špecifická situácia je podľa výkonného riaditeľa krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava Františka Stana v Bratislave, kde v letných mesiacoch vždy dominovali zahraniční turisti prakticky z celého sveta. Tak ako vlani, v obvyklom počte neprídu ani tento rok.