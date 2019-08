Aktualizované: Zamestnanci Arrivy Nitra ohlásili časovo neobmedzený štrajk, nedohodli sa na navýšení miezd

aktualizované 26. augusta 15:11

Zamestnanci spoločnosti Arriva Nitra a.s. ohlásili časovo neobmedzený štrajk, ktorý by sa mal začať v pondelok 2. septembra o 3:45. K tomuto kroku sa uchýlili po tom, čo sa od začiatku tohto roka v spoločnosti snažia zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľa dohodnúť na zvýšení tarifných miezd vodičov autobusov.

Dohoda sa nedosiahla ani v konaní pred sprostredkovateľkou. Predstavitelia základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Arriva Nitra o tom informovali v pondelok na tlačovej konferencii. Spoločnosť Arriva k vyhláseniu štrajku vodičov uviedla, že aj počas tohto týždňa prebiehajú rokovania so zástupcami odborov.

Štrajk stoviek vodičov

Základná organizácia Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO Arriva Nitra ešte v júli vyhlásila štrajkovú pohotovosť a v priebehu augusta zamestnanci hlasovali o štrajku. Do hlasovania sa zapojilo vyše 80 % zo 466 zamestnancov spoločnosti a viac ako 97 % zúčastnených sa vyjadrilo za štrajk.

Ten sa bude týkať približne 360 vodičov z MHD Nitra a vodičov z prímestskej dopravy z miest Nitra, Topoľčany, Vráble a Zlaté Moravce. Vodiči zároveň zaviazali výbor žiadať o navýšenie tarifnej mzdy na 5,30 eura za hodinu.

Zľavili zo svojej požiadavky

Rokovania medzi zamestnávateľom a zamestnancami prebiehali už od konca januára. Zamestnávateľ počas rokovaní zotrval na pôvodnej ponuke, 2,5-percentnom navýšení aktuálnej tarifnej mzdy z 3,80 eura za hodinu na 3,895 eura za hodinu, čo pri 163,05 hodinách mesačného fondu pracovného času znamená v hrubom 15,49 eura, v čistom 11 eur. Zástupcovia zamestnancov zľavili zo svojej pôvodnej požiadavky 5,30 eura za hodinu na 4,05 eura za hodinu.

Zamestnávateľ to odmietol s odôvodnením, že akékoľvek ďalšie navýšenie je možné len po dofinancovaní straty spôsobenej najmä mzdovými požiadavkami v dôsledku legislatívnych zmien a vývoja na trhu za minulé obdobie a navýšení platieb pre budúce obdobie trvania zmluvy o doprave s Nitrianskym samosprávnym krajom.

Do ulíc nevyjde väčšina autobusov

Momentálne stále prebiehajú rokovania spoločnosti s krajom, preto aj zástupcovia odborárov deklarovali svoju snahu rokovať so zamestnávateľom v dňoch od 28. do 30. augusta. Ak sa ani vtedy nedohodnú, prvý školský deň v Nitre o 3:45 nevyjde do ulíc väčšina autobusov.

„Nadčasy rastú a rastú aj časy čakania na spoje, teda pre nás hluchý čas. Pomer, ktorý človek strávi v práci a to, čo dostaneme na konci mesiaca, je podľa nás neadekvátny. Prosíme cestujúcich o zhovievavosť a pochopenie, myslíme si, že sme prejavili dostatok trpezlivosti a kompromisu, no po ôsmich mesiacoch naša trpezlivosť vyhasla. Chceme sa aj napriek tomu ospravedlniť najmä cestujúcej verejnosti. My nevyrábame, my Vám slúžime, no nemôžeme to robiť na úkor našich rodín,“ povedal na tlačovej konferencii predseda výboru ZO OZ KOVO Arriva Nitra Michal Ďuriš.

Rokovania prebiehajú aj naďalej

Spoločnosť Arriva k vyhláseniu štrajku vodičov uviedla, že aj počas tohto týždňa prebiehajú rokovania so zástupcami odborov.

„S ohľadom na záujmy cestujúcich pokračujeme v hľadaní riešenia prijateľného pre vodičov i objednávateľov,“ reagovala riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.