Zamestnanci letiska v Poprade žiadajú odchod riaditeľa, podali hromadné výpovede

Zamestnanci spoločnosti Letisko Poprad Tatry, a.s., sa rozhodli podať hromadne výpovede. Zoberú ich späť len po splnení jednej podmienky, a tou je okamžité odvolanie výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva letiskovej spoločnosti Petra Dujavu.

Informovala o tom v piatok Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu na popradskom letisku v otvorenom liste zamestnancov ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi (nom. Sme rodina).

Svoje rozhodnutie zástupcovia zamestnancov zdôvodnili dlhodobou šikanou a arogantným prístupom riaditeľa spoločnosti, „nakoľko stratil posledné kúsky rešpektu a dôvery kolektívu zamestnancov“.

Po dvoch rokoch od výmeny vedenia letiskovej spoločnosti je podľa kolektívu zamestnancov už neúnosná situácia. Tvrdia, že letisko síce vykazuje dobré výsledky, no zvnútra prichádza k rozvratu spoločnosti.

„Riaditeľ nastúpil na letisko s tým, že to je jeho letisko, a tak sa aj správa, tak hospodári s verejným majetkom nás všetkých, no čo je horšie, situácia je zo dňa na deň horšia,“ uvádza sa v otvorenom liste. Celú absurdnú situáciu podľa zamestnancov najlepšie vykresľuje vstupná rampa na letisko, kde visí fotka riaditeľa, „aby všetci pri príchode do práce videli, koho je to letisko“.

Agentúra SITA oslovila Ministerstvo dopravy a výstavby SR.