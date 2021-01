Zamestnanci železníc by mali byť zaočkovaní čím skôr, môže byť ohrozená preprava surovín

Rušňovodičov, vozmajstrov, výpravcov či dispečerov v rámci železničnej nákladnej dopravy by mali taktiež čím skôr zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Myslí si to Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS), ktorá sa v tejto záležitosti už obrátila na ministerstvo dopravy, konkrétne na hlavnú hygieničku rezortu so žiadosťou o zaradenie do prvej vlny očkovania proti ochoreniu COVID-19 ďalších profesií zamestnancov v železničnej doprave, ktorí sa podieľajú na preprave tovaru a surovín. Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou koronavírusu ovplyvňuje podľa AROS od minulého roku takmer všetky sféry života vrátane železničnej nákladnej dopravy.

Asociácia od začiatku pandémie koronavírusu pozorne sledovala vývoj v oblasti zabezpečenia a realizácie najmä medzinárodnej železničnej dopravy pri zavádzaní opatrení na elimináciu vplyvov ochorenia COVID-19 štátnou správou. Riešila v prvom rade problémy so zabezpečením jazdy vlakov a návratom personálu pri vydaní karanténnych opatrení. Železničná nákladná doprava, ako aj medzinárodná aj vďaka zainteresovanosti asociácie funguje počas pandémie takmer bez obmedzení.

Podľa AROS to, ako sú zamestnanci kritickej infraštruktúry v prvej vlne očkovania uvedení, je nedostatočné, keďže sa netýka rušňovodičov, vozmajstrov, elektrikárov, výpravcov a ani dispečerov, ktorí dopravu riadia. Rovnako aj v cestnej doprave je minimum povolaní, ktorých by sa očkovanie v prvej vlne týkalo. „V prípade neprehodnotenia prioritných skupín v procese vakcinácie je pri súčasnom neklesajúcom trende ochorenia na COVID-19, a s tým súvisiacej karantény aj zdravých zamestnancov, reálna pravdepodobnosť ohrozenia prepravy nielen základných potrieb, potravín, liekov, ale aj surovín pre iné sektory kritickej infraštruktúry,“ upozornil Patrik Benka, výkonný riaditeľ asociácie.