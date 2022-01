Záujemcovia o prevádzku vlakov na trati Bratislava - Komárno môžu predkladať ponuky

Záujemcovia o prevádzku osobnej železničnej dopravy na regionálnej trati Bratislava – Komárno by mali predkladať cenové ponuky v novej lehote do 20. apríla. Predošlý predbežný termín na ponuky do 15. januára tohto roka ministerstvo dopravy a výstavby predĺžilo o tri mesiace po vyhodnotení záverov zo vzájomných trhových konzultácií so siedmimi záujemcami.

Ako vyplýva z informácií na portáli ministerstva, 15. februára im plánuje zaslať výzvu na predloženie ponuky a akceptáciu návrhu zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Lehotu na žiadosť o vysvetlenie predĺžilo do 15. marca. Po predchádzajúcej neúspešnej opakovanej súťaži má vlakový dopravca medzi hlavným mestom a Žitným ostrovom vzísť na základe priameho zadania.

Poriadna súťaž

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v súvislosti s výberom dopravcu formou priameho zadania tvrdí, že „konečne prebieha poriadna súťaž” s potenciálnymi uchádzačmi, ktorí v súťažnom dialógu s rezortom komunikujú.

„Reálne sme aj nastavili parametre súťaže tak, aby sme nejakú ponuku obdržali, lebo práve v minulosti sa stávalo, že súťaž síce bola vyhlásená, ale nikto ponuku nedal. Očakávame, že v prvom polroku by sme mali mať víťaza na túto súťaž,” povedal Doležal s tým, že bude môcť dlhodobo prevádzkovať dopravu na trati Bratislava – Komárno.

Výzva záujemcom

Výzva záujemcom na predloženie ponuky bude zahŕňať upravenú metodiku posudzovania priameho zadania, formulár na vyhodnotenie ponuky, vrátane inštrukcií na jeho vyplnenie, ako aj návrhy zmlúv o dopravných službách najprv od 1. januára do 9. decembra 2023 a následne od 10. decembra 2023 do 31. decembra 2032.

Súčasťou výzvy budú aj štatistické údaje o dopravných výkonoch na regionálnej trati, počte prepravených cestujúcich, výške kompenzácie, či podiele bezplatnej prepravy a výške tržieb za roky 2016 až 2021.

Spojenie dopravcov

Vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Komárnom naposledy zabezpečoval RegioJet do polovice decembra 2020. Zákazku na služby vo verejnom záujme získal tiež priamym zadaním.

Pre uplynutie tejto zmluvy a znovu neúspešnú súťaž rezort dopravy poveril v závere roka 2020 Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) a rakúskeho národného dopravcu Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), aby dopravu zabezpečili dočasne na dva roky do výberu nového dopravcu.

Ministerstvo to vtedy zdôvodnilo tým, že spojenie dvoch stabilných národných dopravcov prinesie najmä vyššiu kvalitu cestovania za nižšiu cenu. Celková štátna dotácia za rok mala klesnúť o takmer 200-tisíc eur.

Ani slovensko-rakúske duo na trati sa nevyhlo problémom pri zabezpečení dopravy podľa cestovného poriadku. Cestujúci to pocítili v podobe odriekania a meškania spojov, napríklad pre výluky na trati či chýbajúcich rušňovodičov.