Železnice chcú zriadiť kontrolné body za milióny eur. Ich počet treba optimalizovať, radí Útvar hodnoty za peniaze

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú zriadiť a prevádzkovať kontrolné body vo svojej sieti predbežne za 10,5 až 44,7 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ide o miesta na trati s diagnostickými zariadeniami, ktoré vyhodnocujú parametre vlakov počas jazdy a môžu tým znížiť počet nehôd na železnici. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ich počet a umiestnenie treba optimalizovať.

Počet, umiestnenie a vybavenie kontrolných bodov analyzuje štúdia v piatich alternatívach.

Prínosy neprevyšujú náklady

„Ani pri jednej z nich prínosy neprevyšujú náklady a v preferovanej východiskovej alternatíve sú kvôli preklepom vo výpočtoch výrazne nadhodnotené. Hľadáme však riešenia, ako zmysluplné veci realizovať a projekt môže byť návratný po úpravách, ktoré sme navrhli,“ informoval na sociálnej sieti ÚHP.

Inštitúcia odporúča pokračovať v upravenej minimálnej alternatíve s piatimi novými kontrolnými bodmi za 5,5 mil. eur.

Objektívne by to podľa nej malo stačiť na naplnenie hlavných cieľov projektu – vyššia bezpečnosť a plynulá doprava. Nutnosť centrálneho riadenia by mala preveriť samostatná analýza.

ŽSR by podľa analytikov tiež mali optimalizovať počet a rozmiestnenie kontrolných bodov tak, aby jeden z nich zachytil čo najväčší počet nákladných vlakov.

Iba na najviac vyťažené trate

„Zariadenia by preto mali byť umiestnené na najviac vyťažených tratiach s vysokými výkonmi nákladných vlakov. V teórii o tom hovorí aj štúdia, v praxi to ale nenavrhuje,“ uviedol ÚHP.

Odporúča preto zvážiť zriadiť kontrolné body napríklad v uzle Bratislava, cez ktorý prechádzajú nákladné vlaky z a do Maďarska a Rakúska, či východne od uzla Košice monitorujúc tak vlaky prevážajúce tovar smerom na Ukrajinu a opačne.

Inštitúcia zároveň navrhuje železničiarom obstarávať vybrané typy diagnostických zariadení s viacerými funkciami v jednom, a tým znížiť ich cenu týchto minimálne o 7 %.