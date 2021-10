Železnice majú veľký dlh v údržbe aj investíciách, Doležal chce tento stav zvrátiť

Až 35 percent tratí v sieti Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je v nevyhovujúcom stave, investície do nových sú utlmené už roky.

Výsledkom je postupná degradácia železničnej infraštruktúry. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) má záujem túto situáciu riešiť a verí, že štát začne viac investovať do železníc.

Rezort o tom informoval v piatok v nadväznosti na správu Najvyššieho kontrolného úradu SR na základe výsledkov analýzy modernizácie železníc.

Koľaje sa neudržiavajú

Podľa ŽSR je aktuálne 203 prechodných traťových obmedzení rýchlosti v celkovej dĺžke 97 672 metrov.

„Už ani tie koľaje neudržiavame tak, ako by sme mali a tým pádom degradujú rýchlejšie. Verím, že sa nemusí stať nešťastie, aby sme sa zmobilizovali,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Problémom železníc je údržbový aj investičný dlh, ktorý sa podľa ministra hromadí už približne tridsať rokov. Investície sa totiž utlmovali už koncom socializmu.

„Nie je možné, aby sme za rok a pol, ktoré tu sme, vyriešili investičný dlh. Ja by som bol rád, keby práve naša vláda bola tá, kto tento trend dokáže zvrátiť, aby sme začali ukrajovať z toho investičného dlhu,“ uviedol Doležal.

Neprijaté systémové opatrenia

Generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila upozornil, že „kým v Českej republike je nízke plnenie grafikonu zapríčinené veľkým rozsahom výluk v dôsledku investičnej a opravnej činnosti a ďalšieho výrazného dofinancovania správy dráhy v tomto roku, na Slovensku je to z dôvodu veľkého rozsahu dopravných obmedzení a počtu porúch zariadení infraštruktúry“.

To sa podľa neho prejavuje aj najnižším plnením grafikonu vlakovej dopravy za posledné roky. „Neprijatým systémových opatrení a nestanovením investičných priorít sa rozsah prevádzkových obmedzení bude aj naďalej zvyšovať, čo prispeje k možnosti vylúčenia zariadení aj hlavných koľají z prevádzky,“ dodal Havrila.

Kľúčový je jasný plán

Ministerstvo dopravy aktuálne pracuje na zozname priorít v železničnej infraštruktúre. Práve jasný plán, ako železnice postaviť na nohy, je totiž podľa rezortu kľúčový pri rokovaniach s Ministerstvom financií SR a Útvarom hodnoty za peniaze o množstve prostriedkov, ktoré do tohto sektora uvoľnia.

„Je to o tom, koľko do tej infraštruktúry dostaneme,“ podotkol Doležal. Z plánu obnovy by na to malo ísť 518 mil. eur a z eurofondov v novom programovom období stovky miliónov.

„Verím, že aj štát začne do železníc viac investovať, aby situáciu zvrátil. Bude trvať 15 až 20 rokov, kým by sme mohli investičný dlh dobehnúť, ale chcem z neho začať ukrajovať,“ uzavrel Doležal.