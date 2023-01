Železnice mimoriadne menia grafikon, dôvodom sú výluky pre rozsiahle rekonštrukcie tratí

Pre komplexnú rekonštrukciu železničnej trate pri Nových Zámkoch na rýchlosť 140 kilometrov za hodinu a plánované výluky budú od 9. januára zmenené časové polohy vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) vo štvrtok oznámila, že na základe pokynu objednávateľa dopravných výkonov, Ministerstva dopravy SR (MD SR) pristupuje k mimoriadnej zmene aktuálneho grafikonu vlakovej dopravy. Všetky zmeny sú zapracované v novom cestovnom poriadku.

Bratislava – Štúrovo

Plánované dlhodobé výluky budú od pondelka v úseku Nové Zámky – Palárikovo pre opravu koľaje č. 2 do 11. mája a v úseku Tvrdošovce – Trnovec nad Váhom pre prvú etapu oprave koľaje č. 2 do 24. júna 2023. Na tomto úseku by mala následne začať druhá etapa a ďalšia výluka, pri ktorej opravia koľaj č. 1. Rekonštruované úseky sú na trati Bratislava – Štúrovo.

„V diaľkovej doprave budú mať vlaky kategórie R 8xx linky Bratislava – Banská Bystrica upravené časové polohy v staniciach Šaľa a Galanta,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Jazdný čas sa predĺži

V regionálnej a prímestskej doprave budú všetky vlaky na traťovom úseku Bratislava hl. st. – Galanta vedené bez zmeny. Na traťovom úseku Galanta – Nové Zámky budú pre obmedzenia na železničnej infraštruktúre viaceré zmeny, jazdný čas všetkých osobných vlakov a regionálnych expresov sa predĺži o približne 10 minút.

„Pri úpravách ZSSK v maximálnej možnej miere prihliadala na zachovanie prestupných väzieb v stanici Nové Zámky,“ podotkol Kováč.

Rozsiahle výlukové práce

V dôsledku rozsiahlych výlukových prác správcu železničnej infraštruktúry, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), budú výraznejšie zmenené časové polohy vybraných vlakov, čo bude mať za následok aj zrušenie nadväzností v stanici Nové Zámky na a z vlakov v smere na Komárno, Štúrovo a Šurany.

Mimoriadne vlaky

ŽSR komplexne zrekonštruujú traťový úsek Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce v okresoch Šaľa a Nové Zámky v dĺžke takmer 10 kilometrov. Traťová rýchlosť na úseku po jeho obnove vzrastie na 140 kilometrov za hodinu, zvýši sa aj výkonnosť trate a bezpečnosť. Investícia počas oboch etáp opráv zahŕňa rekonštrukciu koľají, nástupíšť na zastávke Jatov a súvisiacej infraštruktúry, ako aj trakčného vedenia pre rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu.

ZSSK zároveň predlžuje vedenie mimoriadnych vlakov na úseku Leopoldov – Hlohovec, ktoré na základe objednávky ministerstva dopravy zaviedla od apríla 2022.

Úsek Leopoldov – Hlohovec

„Pre plynulejšie cestovanie v lokalite Hlohovca, kde je naďalej uzavretý most ponad rieku Váh pre automobilovú dopravu, sa na základe objednávky MD SR v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom predlžuje posilnenie vlakovej dopravy na úseku Leopoldov – Hlohovec aj v období od 1. januára do 15. januára 2023,“ priblížil hovorca ZSSK.

Na úseku Leopoldov – Hlohovec je mimoriadne zavedených deväť vlakov a posilnené sú tri vlaky.

Dočasné provizórne nástupište

Začiatok ďalšej etapy výstavby Terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov spôsobí zmeny v železničnej doprave tiež od 9. januára s predpokladom do konca mája 2023. V stanici Trebišov bude vybudované dočasné provizórne nástupište pre nástup, resp. výstup cestujúcich o dĺžke zhruba 150 metrov.

Cestujúci budú pre nástup a výstup využívať pri všetkých vlakoch len toto jedno provizórne nástupište a pri rýchlikoch Zemplín aj s obmedzeniami.