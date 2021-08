Železnice plánujú elektrifikáciu trate pri Košiciach do konca roka 2023, financovať ju chcú z eurofondov

Elektrifikácia železničnej trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou v dĺžke približne 20 kilometrov by mala byť ukončená podľa zmluvy do konca roka 2023. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako investor stavby to predpokladajú s tým, že zhotoviteľ potvrdil lehotu výstavby v dĺžke 28 mesiacov.

Projekt s celkovými nákladmi 58,8 mil. eur bez DPH bude financovaný zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, cez prioritnú os Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov.

Eurofondy využijú do 2023

Európske prostriedky z programového obdobia 2014 až 2020 možno využiť do konca roka 2023, podmienkou je včasné ukončenie projektu. Celkové oprávnené výdavky, ako aj nenávratný finančný príspevok na elektrifikáciu trate pri Košiciach majú výšku 65,3 mil. eur, z toho zdroje EÚ 55,5 mil. eur a štátneho rozpočtu 9,8 mil. eur.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt plánovali podpísať v utorok popoludní v Košiciach minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Zhotoviteľ zabezpečuje povolenia

Zhotoviteľom stavby je skupina ELHAMO zložená zo spoločností Eltra, s.r.o., Košice (vedúci člen) a TSS Grade, a. s., Bratislava, a to na základe zmluvy o dielo z 30. júna. ŽSR odovzdali stavenisko 12. júla, zhotoviteľ predložil harmonogram prác 9. augusta, ktorým potvrdil lehotu výstavby.

„Aktuálne zabezpečuje zhotoviteľ potrebné povolenia, vyjadrenia a stanoviská, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o dielo a sú nevyhnutné pre fyzické začatie prác. Začiatok prác je plánovaný v priebehu nasledujúceho týždňa,“ uviedla Feik Achbergerová.

Predelektrifikačné práce zahŕňajú prečistenie koľajového lôžka, úpravu proti bludným prúdom, pričom celkové riešenie izolačného stavu bude prebiehať paralelne so samotnou elektrifikáciou trate.

Dôležitý železničný uzol

Košice sú dôležitým železničným uzlom východného Slovenska. Na juhozápad od Košíc vedie čiastočne dvojkoľajná trať do Plešivca a Zvolena, je však elektrifikovaná len v úseku Košice – Haniska pri Košiciach. Trať je súčasťou hlavného južného železničného koridoru Košice – Zvolen – Bratislava, ktorý je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T.

„Základným cieľom projektu je dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich zlepšením dynamiky jazdy a lepšou vybavenosťou trate. Zlepší sa aj súbeh osobných a nákladných vlakov na elektrifikovanom úseku. Ďalším cieľom je zvýšenie parametrov trate a zlepšenie využitia pracovnej sily,“ priblížila hovorkyňa ŽSR.

Upravia aj zastávky

Elektrifikácia trate umožní pripojenie vlakovej dopravy uvedeného úseku do Integrovaného dopravného systému Košíc. „Optimalizáciou by malo prísť k modernizácii zabezpečovacích zariadení s možnosťou diaľkového ovládania. Taktiež príde k úprave železničných staníc a zastávok. V rámci projektu ostáva najvyššia traťová rýchlosť na úrovni 100 kilometrov za hodinu,“ dodala Feik Achbergerová.

ŽSR majú zámer kontinuálne pokračovať v elektrifikácii tratí v smere na Banskobystrický kraj, výhľadovo aj v úsekoch Moldava nad Bodvou – Fiľakovo a Fiľakovo – Zvolen.