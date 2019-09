Železnice upozorňujú na výluky vlakov, cestujúcich budú prepravovať autobusmi

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na výluky počas budúceho týždňa, pre ktoré budú cestujúcich prepravovať náhradnými autobusmi.

Ide o výluky na úsekoch Nitra – Ivanka pri Nitre v pondelok 9. septembra od 8:20 do 16:30, Čachtice – Vaďovce od 10. do 11. septembra od 7:40 do 12:40 a medzi stanicami Veľký Meder – Dolný Štál 14 a 15. septembra od 8:50 do 14:20.

ŽSR pripomína, že vzhľadom na to, že ide o jednokoľajné trate, cestujúcich budú prepravovať náhradnými autobusmi, ktoré zabezpečí dopravca ZSSK alebo Regiojet. Agentúru SITA o tom informoval hovorca slovenských železníc Michal Lukáč.