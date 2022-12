Železničiari stále nepoznajú cenu za použitie železničnej infraštruktúry, najviac sa obávaju vyšších cien než v Česku

Železničiari stále nevedia, aká bude v novom roku cena za použitie železničnej infraštruktúry. Navyše, dotácia na zľavy z poplatku za jej použitie pre nákladných dopravcov sa vyčerpá približne v polovici decembra tohto roka.

Z tohto dôvodu Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) žiada vládu o presunutie potrebnej sumy z dotácie určenej na rok 2023 do tohto roka, aby sa zabránilo zvýšeniu poplatku za použitie železničnej infraštruktúry v posledných dvoch decembrových týždňoch.

Kritická infraštruktúra

Prezident AROS Patrik Benka žiada, aby segment dopravy označili za kritickú infraštruktúru. Konkrétne, aby za veľký podnik, ktorému má byť adresovaná pomoc, označili Železnice SR, ktoré dodávajú elektrinu do troleja pre dopravcov.

Podľa jeho slov si ju totiž železnice nemôžu zaobstarať sami a keďže od 1. januára 2023 ju pre ŽSR bude ich dodávateľ nakupovať za spotové trhové ceny, prenesú ju v plnej výške vrátane svojej marže na všetkých dopravcov.

Obavy z vysokých cien elektriny

„Do konca decembra máme zazmluvnenú cenu 140 eur/MWh za silovú časť elektriny bez distribučných poplatkov a reálne hrozí výrazný nárast. Čoho sa najviac obávame je to, že cena bude vyššia ako v ČR, kde sa silová časť bude dodávať za 200 eur/MWh a distribučná za 20 eur/MWh, čo je spolu 220 eur,” upozorňuje Benka.

Na pomoc podnikateľom by podľa výsledku posledného rokovania medzi Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a ministrom hospodárstva v budúcom roku mohlo ísť 1,4 mld. eur zahrnutých v rozpočte na rok 2023 plus 600 mil. eur. Tie pravdepodobne zostanú ušetrené zo schém spustených do konca tohto roka. Ako štát tento balík financií rozdelí je predmetom rokovania.

Pomoc sa predloží koaličnej rade

„Ministra hospodárstva sa nám podarilo presvedčiť na základný koncept pomoci, ktorý teraz predloží koaličnej rade na schválenie. Ak prejde, všetkým podnikateľom sa od začiatku budúceho roka odpustia poplatky za TPS, TSS a straty pri prenose elektriny, ako aj poplatok za straty pri distribúcii plynu,” hovorí generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Podľa jeho slov by tak mali platiť pravdepodobne iba cenu silovej zložky komodity a jej distribúciu. Štát by to podľa odhadov malo stáť 500 mil. eur.