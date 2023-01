Železničná spoločnosť Cargo zvýši od júla platy všetkým zamestnancom

Zamestnancov Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) čaká zvýšenie platov. Od júla tohto roku si každý z nich prilepší o 150 eur. Priemerná mzda v spoločnosti je síce 1 200 eur, nízkopríjmové profesie však zarábajú okolo 700 až 800 eur mesačne.

Najmä v bratislavskom kraji tak má firma problém prilákať nových zamestnancov, preto sa s odborármi dohodli na skokovom náraste platov.

Historicky najvyšší nárast platov

„Nízkopríjmové skupiny, ktoré zarábajú 700-800 eur mesačne, to majú dnes pri stúpajúcich cenách veľmi ťažké, aby pokryli svoje životné náklady. Uvedomujeme si, že platy musíme zvýšiť, spravili sme to aj v roku 2022, ale nestačilo to. S odborármi sme sa zhodli, že od júla 2023 zvýšime plat o 150 eur pre každého zamestnanca. Je to historicky najvyšší nárast, aký firma kedy urobila, ide o 10 miliónov ročne v nákladoch,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Cargo Roman Gono.

Ako doplnil, spoločnosť sa nevyhne zvyšovaniu cien. Bez ich úpravy by sa totiž v roku 2023 prepadla do straty. Môže za to najmä cena elektriny. Kým v roku 2022 za ňu zaplatili asi 30 mil. eur, teraz očakávajú nárast zhruba o 20 mil. eur.

Zastropovanie cien elektriny im nepomôže

„Štátom ohlásené zastropovanie nám vôbec nepomôže. Cena sa zastropuje na 199 € za kilowathodinu a všetko, čo je nad túto sumu, sa bude kompenzovať do 80 %, ale zároveň je povedané, že kompenzácia bude maximálne do výšky 100-tisíc eur na mesiac. Pri mesačných nákladoch na elektrinu 3 mil. eur je to absolútne zanedbateľné,“ uzavrel Gono.