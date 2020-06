Štátne železnice po koronakríze vypravia niektoré IC vlaky, obnovujú aj medzinárodné spojenie Česka

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) od 9. júna obnoví dennú medzištátnu diaľkovú a regionálnu prepravu na všetkých hraničných priechodoch s Českou republikou.

Spolu pôjde o 93 vlakových spojov, z toho 48 diaľkových a 45 regionálnych. Národný vlakový osobný dopravca o tom informoval v reakcii na obnovenie medzinárodnej osobnej dopravy zo Slovenska do Česka.

Rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR zo štvrtka je už účinné, konkrétne autobusové a vlakové spoje budú pridávané postupne.

Cestovný poriadok zverejnia v piatok

Riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč povedal, že aktuálne intenzívne komunikujú s partnermi v Českej republike, aby zosúladili a pripravili nasadenie vlakov a zabezpečili zmysluplné obehy vozového parku.

„V porovnaní s inými dopravcami ide u národných dopravcov o rádovo náročnejšiu logistickú operáciu, keďže viaceré naše vozidlá teraz jazdia inde a podobne sú aj mnohí zamestnanci rozdelení do iných služieb, či sú doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa,“ uviedol Kováč s tým, že presný cestovný poriadok by mal byť jasný v piatok.„Predaj lístkov na tieto spojenia zrejme finálne doladíme až v priebehu víkendu,“ dodal.

Obnovia spojenie medzi Prahou a Košicami

Do Rakúska, Maďarska, Poľska a na Ukrajinu ešte vlaková doprava nie je povolená. ZSSK v júni vráti na koľaje aspoň niektoré vlaky InterCity. Tiež obnoví radenie reštauračných vozňov na ich zvyčajných diaľkových trasách. Od júla by mali začať pomaly pribúdať aj autovlaky.

Spoločnosť Leo Express informovala, že je pripravená obnoviť vlakové spoje medzi Prahou a Košicami v týždni od 15. júna.

„Konkrétny cestovný poriadok prispôsobíme záujmu cestujúcich a zverejníme ho v nasledujúcich dňoch. Stále však čakáme na oficiálne potvrdenie slovenských úradov o prípadných opatreniach, ktoré by mohli byť s cestovaním hromadnou dopravou spojené,“ priblížil hovorca Leo Express Emil Sedlařík.

V predaji budú čoskoro lístky na letnú sezónu

Kľúčové je pre dopravcu zároveň otvorenie hraníc medzi Slovenskom a Ukrajinou, aby mohol obnoviť aj nadväzujúci autobusový spoj do ukrajinského Ľvova.

RegioJet začne okamžite prípravy na obnovenie vlakových a autobusových spojení medzi Českom a Slovenskom. „RegioJet začne s postupným obnovovaním prevádzky medzi Českou republikou a Slovenskom pravdepodobne ešte tento týždeň. Pokiaľ sa nevyskytnú nejaké komplikácie, prvé vlakové spoje RegioJet z Prahy do Košíc a Bratislavy by mali vyraziť ešte v nedeľu tento týždeň,“ uviedol hovorca RegioJet Aleš Ondrůj s tým, že dopravca čo najskôr začne znovu predaj cestovných lístkov.

Ďalšie spoje bude pridávať v nasledujúcich dňoch, do predaja dá spoje tiež na celú letnú sezónu. „Pre Čechov to znamená napríklad voľnú cestu do Tatier, či slovenských kúpeľov, pre Slovákov sa opäť otvárajú tradičné turistické destinácie v ČR ako Praha, Brno či Olomouc,“ dodal Ondrůj.

Spoločnosť Slovak Lines je pripravená na okamžité obnovenie medzinárodnej autobusovej dopravy za podmienok určených vládou. „Veľmi nás teší, že situácia u nás aj v okolitých krajinách je stabilná a postupne sa zjednodušujú podmienky prekročenia hraníc s našimi susedmi. Veríme, že neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou a Českou republikou a zrušenie karantény či negatívneho testu na koronavírus pri ceste do Rakúska je predzvesťou spustenia medzinárodnej dopravy, ktorá je zastavená už takmer tri mesiace,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.