Železničná spoločnosť opäť vypravuje letné vlaky, v Prešovskom kraji budú premávať na štyroch linkách

Návštevníkom Prešovského kraja budú aj túto sezónu k dispozícii letné sezónne vlaky. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a krajskými organizáciami cestovného ruchu vypraví 58 mimoriadnych letných vlakov na 12 linkách v rámci celého Slovenska.

Spoje budú premávať do regiónov od soboty 3. júla do nedele 19. septembra. Prešovského kraja sa dotkne tretina z avizovaných vlakových spojení.

Novinkou je spojenie so Stakčínom

Ako informoval František Baláž z Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, letné vlaky v Prešovskom kraji sa týkajú štyroch liniek. Ide o trasy Spišská Nová Ves – Levoča, Prešov – Banská Bystrica, Prešov – Stará Ľubovňa a Prešov – Stakčín. Spojenie so Stakčínom je tohtoročnou novinkou.

„Je lákadlom pre milovníkov pešej turistiky, ako aj cykloturistiky, ktorí sa radi nechajú očariť prírodou najvýchodnejšieho národného parku na Slovensku – NP Poloniny, kde nájdu Karpatské bukové pralesy zaradené na zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO,“ uviedol Baláž.

UNESCO dedičstvom sa môže pochváliť aj mesto Levoča, ktoré patrí k turisticky najviac navštevovaným mestám na Slovensku s viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

Pestrá ponuka vlakových spojení

Veľkým lákadlom ostáva aj naďalej mesto Stará Ľubovňa s jeho dominantou Ľubovnianskym hradom. Na trase Prešov – Stará Ľubovňa bude navyše možné prestúpiť na vlakové spojenie do poľskej Muszyny.

„Návštevníci Prešovského kraja si môžu vybrať z pestrej ponuky vlakových spojení, ktoré ich dopravia do rôznych rozmanitých regiónov. Okrem cieľových bodov sú zaujímavé aj prístupné stanice, ktoré ponúkajú ďalšie prírodné a kultúrne atraktivity, či už je to napríklad hrad Šariš, oscarové mesto Sabinov, hrad Plaveč na trase do Starej Ľubovne, alebo ďalšie početné množstvo hradov na trase do Stakčína či samotné mesto Snina, kde sa nachádza príjemná zóna na kúpanie Sninské rybníky a miestny kaštieľ,“ vymenoval výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Kompletná ponuka tipov na výlety je uvedená aj na stránke www.severovychod.sk.