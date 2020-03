Koronavírus stopol IC vlaky na Slovensku, na 66 staniciach zastavili predaj lístkov

aktualizované 16. marca 18:25

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti so šírením koronavírusu pristupuje k ďalším

mimoriadnym opatreniam v osobnej železničnej doprave. Už od utorka (17. marca) dochádza k obmedzeniu niektorých vlakov kategórie InterCity (IC), príde k zrušeniu vlakov IC 45 a IC 525 Od 18. 3. 2020 budú zrušené všetky IC vlaky až do odvolania.

Zrušené lôžkové vozne a autovozne

Zároveň národný dopravca od 17. marca 2020 obmedzuje vedenie lôžkových vozňov, ležadlových vozňov a autovozňov.

Ďalej ZSSK od 16. marca:

• zatvára všetky svoje zákaznícke centrá

• uzatvára rezervačné pracovisko pre osobné vybavovanie

• uzatvára vybrané predajné miesta

• pozastavuje prepravu zásielok KURIÉR

• pozastavuje prijímanie batožín do úschovne

• vydáva zákaz na zasielanie a výdaj nájdených vecí vo vlaku

Cestujúci by mali cestovať s rúškom

Národný dopravca zároveň upozorňuje cestujúcich, že vzhľadom na vážnosť situácie je nevyhnutné, aby mali vo vlaku a pri nákupe cestovných dokladov v osobných pokladniciach všetci na tvári ochranné rúška.

Prípadne si ústa a nos prekryli šatkou či šálom. Cestujúcich tiež prosí, aby pri platbe uprednostnili platobné karty a obmedzili tak osobný kontakt.

Diaľková vnútroštátna doprava IC vlakov bude organizovaná nasledovne:

• IC 44 (Košice 07:11 – Bratislava-Nové Mesto 12:08) premáva do 17. 3. 2020 vrátane

• IC 45 (Bratislava-Nové Mesto 15:52 – Košice 20:42) premáva do 16. 3. 2020 vrátane

• IC 520 (Košice 05:12 – Bratislava hl. st. 10:00) premáva do 17. 3. 2020 vrátane

• IC 521 (Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48) premáva do 17. 3. 2020 vrátane

• IC 522 (Košice 11:12 – Bratislava hl. st. 16:02) premáva do 17. 3. 2020 vrátane

• IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48) premáva do 17. 3. 2020 vrátane

• IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00) premáva do 17. 3. 2020 vrátane

• IC 525 (Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48) premáva do 16. 3. 2020 vrátane

Zároveň od 17. marca nebudú vedené autovozne na trase Košice – Bratislava a Humenné – Bratislava (ide o vlaky R 614 a R 615) a budú obmedzené počty radených lôžkových vozňov. Pre imobilných cestujúcich bude radenie ležadlového vozňa v prípade potreby na objednávku.

Cestujúcim odporúčame zakúpiť si lôžkové lístky kategórie Single. Pri vlakoch R 800 a R 801 bude od 17. marca obmedzená kapacita lôžkových vozňov.

Vlaky premávajú vo víkendovom režime

Národný dopravca od nedele (15. marca) vyradil z prevádzky všetky reštauračné vozne a od pondelka v súvislosti s nariadením Ústredného krízového štábu a vlády SR platí zmena grafikonu.

Vnútroštátne vlaky premávajú v „sobotňajšom režime“. Od 13. marca je tiež zastavená akákoľvek verejná medzištátna vlaková preprava.

Na 66 staniciach nepredávajú lístky

Zamestnanci Železníc Slovenskej republiky na železničných staniciach nebudú s okamžitou platnosťou až do odvolania predávať cestovné doklady Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Opatrenie, ktoré sa týka 66 staníc, má zamedziť ďalšiemu šíreniu koronavírusu na území Slovenska.

„Ide o stanice, v ktorých nevykonáva predaj cestovných lístkov ZSSK. Na týchto staniciach doteraz predávali cestovné doklady na základe zmluvy výpravcovia, dozorcovia výhybiek, signalisti a ďalší zamestnanci ŽSR,“ informoval v pondelok hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Cestovné doklady nebudú ŽSR predávať na týchto staniciach: Vrbovce, Myjava, Bošany, Žabokreky nad Nitrou, Veľké Uherce, Bystričany, Oslany, Veľké Bielice, Ludanice, Koniarovce, Jelšovce, Gbely, Skalica na Slovensku, Bratislava – Lamač, Bajč, Bernolákovo, Mužla, Gbelce, Strekov, Pribeta, Gáň, Tvrdošovce, Palárikovo, Chotín, Hurbanovo, Kráľova Lehota, Párnica, Dolný Kubín, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Podbiel, Dlhá nad Oravou, Tvrdošín, Nižná, Vysoká nad Kysucou, Veľký Slavkov, Pod Lesom, Tatranská Polianka, Vyšné Hágy, Stará Ľubovňa, Podolínec, Spišská Belá zást., Dlhé nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Radvaň nad Laborcom, Stakčín, Koškovce, Krásna nad Hornádom, Moldava nad Bodvou, Veľká Ida Lastovce, Úpor, Hul, Sklené pri Handlovej, Polomka, Slovenská Ľupča, Dubová, Heľpa, Závadka nad Hronom obec, Kremnica, Podrečany, Tomášovce, Kokava nad Rimavicou, Zlatno, Breznička, Poltár a Hnúšťa.