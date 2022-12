Železničná spoločnosť si uplatnila opciu a získa ďalších päť vlakov Panter, ktoré nasadí na východe Slovenska

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) si u výrobcu vlakov uplatnila opciu na nové vozidlá financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

K projektu na dodanie deviatich elektrických jednotiek pre východné Slovensko tak získa ďalších päť vlakov typu Panter.

Súpravy za vyše 42 miliónov

Národný osobný dopravca o tom informoval v piatok s tým, že celková hodnota piatich nových súprav je vyše 42 miliónov eur a nasadzovať ich bude na linke Čierna nad Tisou – Košice – Prešov.

Všetkých päť kusov by malo byť dodaných a zaradených do prevádzky do konca mája 2025.

Výrobcom elektrických vlakov pre ZSSK je česká spoločnosť Škoda Transportation, a. s., Plzeň v spolupráci so spoločnosťou ŽOS Trnava, a. s.

Slovensko je kľúčové

„Slovensko je pre našu skupinu kľúčovou krajinou, kde dlhodobo rozvíjame svoje aktivity a veľmi intenzívne spolupracujeme so slovenskými partnermi,“ uviedol prezident pre Česko a Slovensko v Škoda Group Tomáš Ignačák.

S trnavskou ŽOS-kou spolupracujú aj na projektoch mimo Slovenska.

Projekt na dodávku deviatich elektrických vlakov má hodnotu cez 76 miliónov eur, je financovaný z prostriedkov Európskej únie a podľa zmluvy zo septembra 2021 predpokladané ukončenie realizácie je do konca roku 2023.