Železničná spoločnosť Slovensko sa nezúčastní súťaže o prepravu na trati Bratislava - Komárno

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) sa nezúčastní verejnej súťaže na výber dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v osobnej železničnej regionálnej doprave na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.

Zdôvodnila to tým, že vzhľadom na požiadavky vyhlasovateľa Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) k objemu vozidlového parku nie je možné v požadovanom termíne (do 14. februára) predložiť kvalifikovanú ponuku. Ako národný vlakový osobný dopravca v piatok informoval, termín predstavuje len zlomok potrebného času na prípravu ponuky.

Krátke lehoty

„Sme presvedčení, že lehoty vyhlasovateľa sú mimoriadne krátke pre ktoréhokoľvek uchádzača. Kvalifikovanú ponuku je nemožné poskytnúť i z dôvodu potreby rešpektovania zákonných lehôt pri obstarávaní vozového parku v súlade s príslušnými úpravami verejného obstarávania,“ uviedol hovorca ZSSK Tomáč Kováč.

Kvalifikovanú ponuku by podľa ZSSK bol schopný predložiť, teoreticky, iba taký uchádzač, ktorý už disponuje vozidlami spĺňajúcimi v podstatných ohľadoch požiadavky vyhlasovateľa a je pripravený ich takmer okamžite využiť pre účely realizácie výkonov na súťaženej trase. To podľa štátneho dopravcu značne obmedzuje počet potenciálnych uchádzačov.

„Vzhľadom na uvedené najneskôr do konca budúceho týždňa podáme vyhlasovateľovi súťaže, ministerstvu dopravy, formálnu námietku a s najväčšou pravdepodobnosťou ho požiadame, aby súťaž zrušil a vyhlásil súťaž novú, rešpektujúc transparentné a nediskriminačné podmienky pre všetkých uchádzačov,“ poznamenal Kováč.

„Sme presvedčení, že záujem o osobnú železničnú dopravu posledné roky na Slovensku rastie, a aj preto je pre ZSSK prioritou obhospodarovať, modernizovať a zlepšovať služby v jej, už dnes, 550-tisíc ročne vypravovaných vlakoch,“ dodal hovorca ZSSK.

Prvé kolo uzatovrené

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo, že v prípade súťaže na dopravcu pre trať Bratislava – Komárno postupuje v zmysle stanovených podmienok súťaže a prvé kolo bolo uzatvorené, pričom podmienky účasti splnili štyria uchádzači.

„Títo dopravcovia boli 31. decembra 2019 oslovení s výzvou na predloženie konkrétnej ponuky. Keďže po oboznámení sa so súťažnými podmienkami všetci požadovali ich spresnenie alebo dodatočné informácie, ministerstvo dopravy vyšlo dopravcom v ústrety a predĺžilo termín pre predkladanie ponúk do 14. februára,“ uviedla pre agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Ministerstvo zároveň na 17. februára zvolalo zasadnutie komisie za účelom otvárania ponúk, ktoré sa uskutoční za účasti dopravcov. „V krátkom slede na to chce rezort dopravy vyhodnotiť splnenie všetkých podmienok súťaže u každého z uchádzačov a vyhlásiť následne víťaza súťaže,“ priblížila hovorkyňa.

Podozrivá súťaž

Aliancia nových osobných železničných dopravcov v Európe ALLRAIL so sídlom v Bruseli v stredu upozornila, že súťaž na osobného vlakového dopravcu na trati Bratislava – Komárno je podozrivá, môže v nej uspieť vraj len štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK).

Organizácia tvrdila, že štátny dopravca má koľajové vozidlá, ktoré zaplatili daňovníci Slovenska a Európskej únie, pričom v súťaži sú ako nástroj na odstránenie konkurencie.

„Zdá sa, že aj táto ponuka je zmanipulovaná, pretože súťaž stanovuje použitie len určitého typu vlakových vozidiel. Prístup k typu vozidiel, ktoré mal tender pri vyhlásení v zadávacej dokumentácii, má však len ZSSK. Tá ich získala vďaka dotáciám od Slovenskej republiky a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj,“ uviedol generálny tajomník ALLRAIL Nick Brooks.

Rezort dopravy označilo vyjadrenie aliancie za špekulatívne a účelové. Pri stanovení spektra vlakových vozidiel vychádzal primárne z pozície dosiahnutia kapacity počtu miest na sedenie, keďže uvedená trať v špičkových úsekoch dňa generuje vysokú úroveň mobility a potrebu prepravy početnejšieho prúdu cestujúcich.

„Nerešpektovanie tohto základného faktu by malo za následok neodvezenie všetkých cestujúcich v danom čase, čím by sa úplne znehodnotil celý charakter železničnej dopravy a súťaže vôbec. Prijatím takejto možnosti by mohol zo súťaže vyjsť taký dopravca, ktorý by nasadil v exponovaných vlakoch najlacnejšiu, a tým pádom aj kapacitne najmenšiu súpravu,“ upozornila Ducká.

Lepšia kvalita

Súťaž má podľa ministerstva dopravy priniesť lepšiu kvalitu cestujúcim, a to za prijateľnú cenu, ktorá rešpektuje konkurenciu medzi uchádzačmi a je ekonomicky výhodná aj pre samotného objednávateľa na princípe adekvátnej hodnoty za peniaze.

Zároveň, každý z uchádzačov sa podľa rezortu dopravy vybral vlastnou cestou a podľa naznačených doručených podkladov si vie zabezpečiť takéto kapacitné vozidlá rôznymi spôsobmi, čo považuje ministerstvo za férovosť súťaže.

„Rovnako fakt, či ZSSK pre účely verejnej súťaže nasadí vozidlá financované z prostriedkov Operačného programu Doprava 2007-2013 je v súčasnej dobe hypotetickou otázkou vzhľadom na to, že záväzná informácia o nasadených vozidlách bude až predmetom predloženej ponuky ZSSK, ak sa daný uchádzač rozhodne ponuku predložiť,“ podotkla Ducká.