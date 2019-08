Železničná spoločnosť Slovensko testuje nový portál, prinesie niekoľko zásadných vylepšení

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) začala testovať nový portál www.zssk.sk. Prinesie niekoľko zásadných vylepšení, vrátane zrýchlenia načítavania stránok, nový vyhľadávač, zjednodušené menu, prechod na nové technológie, vyššiu bezpečnosť a tiež prechod na doménu zssk.sk z pôvodnej slovakrail.sk.

Ako informoval národný osobný vlakový dopravca v tlačovej správe, testovaciu fázu nového webu začal 28. augusta pre všetkých svojich zamestnancov a odborníkov z médií. Celková cena za kompletne nový web a jeho súčasti s viacerými vylepšeniami, vrátane zrýchlenia načítavania stránok, je takmer 95 tisíc eur.

Tri kliky na získanie informácie

Člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Radoslav Štefánek povedal, že v prvom rade web zrýchlili, zjednodušili a zoštíhlili menu, čím sprehľadnili orientáciu na stránke.

„Analýza štatistík z Google Analytics nám ukázala, čo naši zákazníci naozaj využívajú a aké sú ich požiadavky voči webu. Detailné informácie o správaní sa našich klientov na webe ZSSK nám tak umožnili pochopiť, ktoré informácie sú pre nich zbytočné, čomu nerozumejú alebo kde sa jednoducho strácajú v obsahu,“ uviedol Štefánek.

Tieto nedostatky podľa neho nový web odstraňuje a na tomto základe môžu v budúcnosti neustále zlepšovať obsah a komunikáciu. „Naším cieľom bolo, aby zákazník na tri kliky získal informáciu, ktorá ho zaujíma,“ poznamenal Štefánek.

Vylepšená optimalizácia vyhľadávania

Nový portál ZSSK má vylepšenú optimalizáciu vyhľadávania zmenou URL adries a tiež zlepšuje spoluprácu s externými spoločnosťami pri vyhľadávaní.

„Nová webstránka ZSSK je viac orientovaná na zákazníka a jeho potreby. Na začiatku sme prisľúbili, že nový web prinesie zobrazenie aktuálnej polohy vlaku, prehľad meškania vlakov či automatický export otváracích hodín,“ priblížil riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov ZSSK Milan Hric. Všetko toto už podľa neho funguje a cestujúci si budú môcť podľa čísla vlaku zistiť jeho aktuálnu polohu i prípadné meškanie.

Oneskorenia niektorých súčastí nového webu zapríčinil samotný dopravca. „V prípade prepojenia so systémom SAP je zdržanie spôsobené hlavne z dôvodu prechodu na novú platformu SAP HANA a SAP S/4HANA, a tým pádom finalizácia prepojenia bude možná až po úspešnej implementácii. Rovnako zatiaľ nie sú automatizované výluky vlakov, pretože sú závislé na úpravách v prevádzkových informačných systémoch, a zabezpečenia procesov pre aktualizáciu obsahu s technickým napojením na integračnú platformu a následne prepojenie s webom,“ vysvetlil Hric. Všetky tieto aktivity už prebiehajú a mali by byť reálne implementované v januári 2020.

Potvrdenie o meškaní vlaku

ZSSK zjednodušila aj prístup k predajnému systému iKVC a zákazníckemu kontu. Po uvedení portálu do ostrej prevádzky sa podľa dopravcu cestujúci rýchlo dostanú do predajného systému cestovných lístkov cez URL predaj.zssk.sk a do svojho konta cez stránku konto.zssk.sk.

„Na novom webe bude rovnako možné aj získanie potvrdenia o meškaní vlaku, a to bez toho, aby cestujúci museli čakať pri pokladni,“ povedal Hric s tým, že táto funkcionalita by mala byť sprevádzkovaná do konca marca 2020.

ZSSK s dodávateľom nového webu, spoločnosťou Trionyx, našli zhodu na riešení rýchlejšej dátovej komunikácie a dohodli sa na umiestnení serverovej infraštruktúry do ZSSK. „V rámci prípravy webu sme urobili niekoľko detailných štúdií a na ich základe sme boli schopní niektoré procesy a informačné toky zjednodušiť, vďaka čomu nebolo nevyhnutné robiť rozsiahle programátorské zásahy,“ uviedol Hric.

Analýza podľa neho zároveň ukázala úsporu financií využitím infraštruktúry ZSSK, čo prispelo aj k zjednodušeniu prepojenia systémov, prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti komunikácie medzi systémami.