Železničnú dopravu v Británii opäť ochromil štrajk zamestnancov, protest zasiahne aj londýnske metro

Britskú železničnú dopravu znova narušil štrajk pracovníkov železníc, ktorí tak žiadajú lepšie platy a pracovné podmienky. V dôsledku štrajkovej akcie vo štvrtok a v sobotu by malo byť v prevádzke len 20 percent bežných liniek.

Zrušené vlakové spoje

Pasažieri by sa mali pripraviť na to, že na niektorých trasách nebudú jazdiť spoje a aj premávajúce linky budú počas oboch dní fungovať v skrátenom režime. Železnice varovali ľudí, aby cestovali vlakom, len ak je to nevyhnutné. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Augustovým štrajkom viac ako 45-tisíc zamestnancov železníc predchádzali rovnaké akcie v júni a júli. Na štvrtkovom štrajku sa zúčastňujú členovia odborového zväzu RMT u 14 dopravcov, únie TSSA v siedmich spoločnostiach a členovia zväzu Unite v spoločnosti Network Rail, ktorá vlastní a spravuje väčšinu železničnej infraštruktúry v Spojenom kráľovstve.

Štrajk zasiahne aj londýnske metro

V piatok štrajk RMT postihne hromadnú dopravu v Londýne, kde zamestnanci vedú separátny spor o mzdy a penzie. Transport for London, ktorý zodpovedá za verejnú dopravu v hlavnom meste, upozornil, že by sa ľudia mali vyhýbať metru, ktoré bude premávať minimálne, a používať ho len, ak to bude nevyhnutné.

Postihnuté budú aj niektoré autobusové linky, keďže aj vodiči autobusov sa zúčastnia na štrajku zvolanom zväzom Unite.