Zhotoviteľ D4R7 sa bráni kritike ministra Doležala, údajne nemal všetky informácie

aktualizované 30. apríla 17:25

Spoločnosť D4R7 Construction, s.r.o. prekvapili niektoré vyhlásenia ministra dopravy Andreja Doležala k téme projektu D4R7, ktoré odzneli na tlačovej konferencii minulý piatok. Minister podľa spoločnosti podrobil kritike určité aspekty projektu D4R7 spôsobom, akoby nemal najaktuálnejšie informácie o projekte.

Špeciálny úrad preveruje stavbu

„Vzťahuje sa to na úsek D4 v časti Jarovce, kde naďalej prebieha konanie so Špeciálnym stavebným úradom. Vo svojom vyhlásení minister predpovedal jeho konečné rozhodnutia v duchu nepravdivej negatívnej publicity rozvírenej ohľadom predmetného úseku,“ uviedla vo štvrtok spoločnosť D4R7 Construction vo svojom stanovisku.

Hoci je Špeciálny stavebný úrad súčasťou ministerstva dopravy, minister by podľa D4R7 Construction nemal zasahovať do jeho rozhodovacej činnosti, a to ani svojimi verejnými vyhláseniami.

Kontaminovaný materiál

„Mohlo by to spochybniť nezávislosť a odbornosť výsledného rozhodnutia Špeciálneho stavebného úradu. Rozhodovací proces Špeciálneho stavebného úradu má byť v súlade so zákonmi a normami, a má brať do úvahy všetky odborné posudky autorizovaných renomovaných inštitúcií, ktoré sú mu predkladané. Posudky nezávislých expertov potvrdzujú, že daný násyp je v súlade s relevantnými normami a dokumentáciou k stavebnému povoleniu. Spoločnosť D4R7 verí, že po tom, ako budú ministrovi riadne vysvetlené závery z týchto odborných analýz, bude o otvorených otázkach projektu komunikovať vecne,“ dodala spoločnosť.

V tejto súvislosti spoločnosť D4R7 opakovane pripomína, že všetok materiál použitý pri stavbe D4R7 bol dodaný kvalifikovanými slovenskými spoločnosťami, vo všetkých prípadoch s potrebnými licenciami a osvedčeniami, ktoré umožňujú jeho použitie pri výstavbe D4R7.

Úsek cesty R7 z Ketelca do Holíc je údajne dokončený

Podobne v prípade dokončenia a odovzdania úsekov R7 štátny orgán tvrdil, že rýchlostná cesta je stále neúplná a uviedol konkrétne nedostatky.

„Niektoré z nich boli zjavné asi pred mesiacom, avšak ich dokončenie bolo plánované a aj realizované ešte pred tlačovou konferenciou ministra dopravy. Úsek R7 z Ketelca do Holíc je z bezpečnostného a technického hľadiska pripravený na odovzdanie verejnosti. Dokončujeme niektoré detaily, rovnako ako v prípade iných podobných projektov vo fáze finalizácie, ale tie nie sú prekážkou bezpečného používania cesty verejnosťou. Jedinou zostávajúcou podmienkou je dokončenie administratívnych procesov,“ uviedol generálny riaditeľ D4R7 Construction Michael Heerdt.

D4R7 Construction pomôže podľa svojich slov objasniť akékoľvek nepresné informácie alebo ich kedykoľvek ministrovi dopravy prezentovať priamo na stavenisku.

Spoločný cieľ

Spoločnosť je presvedčená, že spoločným cieľom a povinnosťou strán je pokračovať v budovaní vysokokvalitných ciest a čo najskôr ich uviesť do používania pre slovenských vodičov.

„Základom je úzka spolupráca v prospech projektu a držanie sa neutrálnych a odborne podložených faktov, to by bolo najlepším riešením pre úspešný projekt,“ dodal Michael Heerdt.

Minister dopravy Andrej Doležal vo svojej reakcii na vyjadrenia koncesionára zdôraznil, že o predčasnom využívaní akejkoľvek stavby rozhodne špeciálny stavebný úrad, a to nezávisle.

„Sám som sa bol na R7 osobne presvedčiť, ako táto stavba stojí. Priznávam, táto stavba je takmer pred dokončením, ale sú tam úseky, ktoré sú priamo v rozpore s bezpečnosťou cestnej premávky. Bavíme sa napríklad o nespevnených krajniciach alebo o svahoch, ktoré podliehajú erózii,“ upozornil minister s tým, že verí, že koncesionár túto stavbu čo najskôr dokončí.