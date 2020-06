Žiaci a študenti môžu od 1. júna opäť cestovať vlakmi zadarmo

Od pondelka 1. júna na Slovensku obnovili vlaky zadarmo pre všetkých žiakov a študentov. „V pondelok sa vrátia žiaci do škôl, preto opäť spúšťame aj vlaky zadarmo, tak ako sme sľúbili. Verím, že sa bude epidemiologická situácia už len zlepšovať a postupne budeme môcť obnoviť aj medzinárodnú dopravu,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Bezplatné cestovanie pre žiakov a študentov je obnovené v celom rozsahu ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Znamená to, že opäť môžu cestovať bezplatne všetci žiaci a študenti bez ohľadu na to, či je vyučovanie na konkrétnej škole obnovené v plnom alebo čiastočnom rozsahu.

„Návrh na spustenie niektorých medzinárodných liniek v železničnej doprave sme už predložili na poslednom rokovaní Ústredného krízového štábu. Schválený však nebol, rokovať o ňom chceme opäť,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Bezplatná vlaková preprava žiakov a študentov bola dočasne pozastavená do odvolania od 1. apríla. Rozhodnutie vlády z 27. marca platilo pre žiakov a študentov do 26 rokov, vrátane školopovinných detí od šesť do šestnásť rokov až do odvolania počas zatvorenia všetkých typov škôl.

Žiaci a študenti podľa Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., v jej vlakoch od 1. apríla cestovali so zľavou 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede.