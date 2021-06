Žilinský kraj začal s rekonštrukciou historickej železnice, prví turisti ju môžu otestovať už o rok

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal s rekonštrukciou takmer dvojkilometrového úseku Historickej lesnej úvraťovej železnice v skanzene Vychylovka, ktorý je expozíciou Kysuckého múzea.

Ako informovala hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová, oprava trate od stanice Kubátkovia po železničné depo pod stanicou Skanzen potrvá 12 mesiacov a bude stáť 1,72 milióna eur.

Trať bola roky uzavretá

Trať bola z bezpečnostných dôvodov uzatvorená po náhlom prívalovom daždi pred viac než 15 rokmi a pod jej havarijný stav sa podpísala najmä ďalšia erozívna činnosť vody Chmúrovho potoka.

„Revitalizácia kultúrnych pamiatok patrí vždy medzi technicky i finančne najnáročnejšie stavby. Usilujeme sa preto využívať všetky spôsoby, ako obnovovať kultúrne dedičstvo nášho kraja. Financie na rekonštrukciu historickej železnice sa nám podarilo získať v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Po skončení rok trvajúcej obnovy budú môcť do historického vlaku nastúpiť návštevníci už v stanici Kubátkovia a odviezť sa až do sedla Beskyd, ktoré je najvyššie položeným bodom celej trate. Dĺžka trate by tak mala presiahnuť 7,5 kilometra.

Vyhľadávaná atrakcia

„V letných mesiacoch sú jazdy historickým vlakom vyhľadávanou atrakciou najmä pre rodiny s deťmi. Nový úsek trate nám umožní zvýšiť počet jázd. Sprevádzkovaním stanice Kubátkovia však čiastočne vyriešime aj problém s parkovaním, nakoľko návštevníci budú môcť parkovať už v dolnej časti,“ poznamenala riaditeľka Kysuckého múzea Helena Kotvasová.

Historická lesná úvraťová železnica je zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá vznikla v roku 1926. V roku 1991 ju vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.