Zmena času sa dotkne viacerých nočných vlakov a autobusov, na hodinu musia zastať v stanici

Zmena letného času na zimný sa dotkne dvoch nočných rýchlikov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). V nedeľu 27. októbra sa hodiny o 3:00 letného času posunú na 2:00 zimného času. Zmena ovplyvní rýchlik Zemplín, ktorý odchádza z Humenného 21:54 a prichádza do stanice Bratislava-Nové Mesto o 6:51. Rýchlik zastaví v noci v stanici Ružomberok a v ceste bude pokračovať po hodine. Zmena času sa dotkne aj jazdy rýchlika Zemplín v opačnom smere. Zo stanice Bratislava-Nové Mesto odchádza o 22:16, do Humenného prichádza o 6:33. Tento rýchlik na hodinu zastaví v Kraľovanoch.

Ako agentúru SITA informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč, na tratiach železníc v susedných krajinách budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3:00, už pôjdu podľa stredoeurópskeho času.

Aj spojom Regiojetu, ktoré budú na ceste v noci zo soboty na nedeľu, sa o hodinu predĺži cestovná doba. Ako informoval Regiojet na svojej stránke, spoje budú taktiež čakať v jednej zo zastávok danej linky, pokiaľ ich „nedobehne“ stredoeurópsky čas.

Zmena času sa dotkne rýchlika, ktorý odchádza z Prahy do Košíc o 21:47, ako aj rýchlika, ktorý ide z Košíc do Prahy o 21:22. Hodinu v Bratislave bude stáť v noci aj jedna autobusová linka Regiojetu. Ide o linku z Budapešti do Prahy o 23:40.