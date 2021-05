Zmeny vo vedení bratislavského letiska neboli vykonané potichu, bráni sa Doležal

Zmeny vo vedení bratislavského letiska neboli začiatkom apríla vykonané potichu so zámerom čokoľvek utajiť. Vyhlásil to vo štvrtok 13. mája v online diskusii minister dopravy Andrej Doležal na margo kritiky za to, že do čela predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave vymenoval Mateja Hambálka, syna poslanca Augustína Hambálka za stranu Smer-SD.

Šéf rezortu dopravy zdôraznil, že odmieta kádrovať ľudí na základe toho, kto je ich otec alebo matka, a to tak, ako sa dialo v 50. rokoch minulého storočia. Priznáva však, že pri menovaní Hambálka bol nedôsledný. V tejto súvislosti sa poďakoval médiám, že urobili hĺbkovú lustráciu, vďaka čomu sa pozreli na ministerstve na minulosť šéfa predstavenstva a generálneho riaditeľa bratislavského letiska detailnejšie.

Letisko prežíva ťažké časy

Minister dopravy Andrej Doležal potvrdil, že v prípade šéfa bratislavského letiska existujú viaceré podozrenia z možných konfliktov záujmov, ktoré siahajú do minulosti. Matej Hambálek aj preto dostal priestor reagovať na tieto podozrenia a dostal možnosť, aby vysvetlil všetky nejasnosti.

Ak sa tak nestane, tak Andrej Doležal je pripravený ho odvolať z funkcie. Minister dopravy pripomenul, že bratislavské letisko aj pre pandémiu zažíva ťažké ekonomické časy a potrebuje pomoc zo strany štátu.

Stál aj za výstavbou R1

Matej Hambálek pôsobil v predstavenstve bratislavského letiska od roku 2018 ako nominant vlády Petra Pellegriniho. V rezorte dopravy pôsobil od roku 2008. Okrem iného sa podieľal na príprave projektov R1 okolo Nitry a Banskej Bystrice a na severnej D1.

Okrem R1 však vláda premiérky Ivety Radičovej ostatné zastavila pre nedostatočnú prípravu a podozrenia z predraženia. Od roku 2012 do 2016 pracoval Matej Hambálek aj v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde bol riaditeľom odboru riadenia logistiky a nákupu.