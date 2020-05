Slovenské letiská ostávajú naďalej zatvorené, vláda opäť predĺžila zákaz medzinárodných letov

Aktuálny zákaz pre medzinárodnú osobnú leteckú dopravu zo Slovenska a späť s platnosťou do 14. mája bude opäť predĺžený o ďalších štrnásť dní, teda do 28. mája. „Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zostáva v platnosti v leteckej doprave súčasný stav, to znamená zákaz vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky,“ potvrdilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pre agentúru SITA.

Všetko závisí od epidemiologickej situácie

Ďalšie rozhodnutia, tak ako v ostatných oblastiach hospodárstva, aj v prípade obnovenia dopravy ako takej, budú podmienené vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku.

Predbežný termín obnovenia pravidelných a charterových civilných letov, vzhľadom na blížiacu sa letnú sezónu, rezort dopravy neuviedol.

Medzinárodná osobná letecká, ale aj vlaková, autobusová a lodná doprava je dočasne pozastavená už dva mesiace od 13. marca v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šíreniu pandémie koronavírusu.

Kedy sa obnoví medzinárodná doprava?

Napriek priaznivému vývoju situácie s nákazou a počtom pozitívne testovaných nie je zatiaľ známe, kedy Slovensko obnoví medzinárodnú osobnú dopravu. Hlavnou prekážkou toho popri platnému zákazu je povinná štátna karanténa na Slovensku.

„Ministerstvo dopravy bude rešpektovať rozhodnutie hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu a v prípade priaznivého vývoja tejto situácie sme naklonení postupnému spúšťaniu a zahusťovaniu dopravy pre obyvateľov,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

„V súčasnosti sa trend vyvíja pozitívnym smerom, stále však musíme zostať obozretní a rovnako budeme pozorne sledovať situáciu aj v ostatných, predovšetkým susedných krajinách, aby sme sa zároveň dokázali prispôsobiť aj v rámci Európskej únie,“ poznamenal rezort dopravy.

Prekážkou je štátna karanténa

„Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s obnovou medzinárodnej osobnej dopravy bude prerokovávať konzílium odborníkov a následne Ústredný krízový štáb SR,“ informoval agentúru SITA Úrad verejného zdravotníctva SR.

Vlaková doprava bude podľa ministerstva dopravy nadväzovať až na rozhodnutie v súvislosti s uvoľnením pohybu cez štátnu hranicu, teda ak sa zmenia podmienky vstupu na územie SR.

„Kým platí povinnosť štátnej karantény, nepredpokladáme obnovenie medzištátnych vlakov, pretože všetky osoby by museli ísť z každej pohraničnej stanice do karantény, čo by znamenalo ešte väčšiu organizáciu aj viac kontrolného personálu na hraniciach,“ dodal pre agentúru SITA rezort dopravy.

Doprava musí byť koordinovaná

Prípadné obnovenie vlakovej dopravy sa bude riešiť individuálne s každou susednou krajinou, keďže vlaková doprava musí byť koordinovaná na oboch stranách súčasne.

V susednej Českej republike na základe nedávneho rozhodnutia vlády už plánujú postupné obnovenie medzinárodnej osobnej leteckej, autobusovej a vlakovej dopravy, a to pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok.