Zo Slovenska sa bude opäť lietať aj do Veľkej Británie, obnovia pravidelné linky

Pravidelné letecké spojenie Slovenska s Veľkou Britániou by malo byť znovu možné od budúceho týždňa. Konzílium odborníkov totiž v pondelok zaradilo na zoznam menej rizikových krajín aj Veľkú Britániu.

„Od pondelka 20. júla by tak mali byť umožnené aj pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika do a z Veľkej Británie,“ informuje bratislavské letisko na sociálnej sieti.

Do Británie lieta Ryanair a Wizz Air

Obnovené by tak mohli byť lety nízkonákladovej spoločnosti Ryanair na letiská Londýn – Stansted, Birmingham, Manchester a Edinburgh aj nízkonákladového dopravcu Wizz Air do Londýna – Lutonu. „Aktuálne budeme čakať na vydanie správy NOTAM, ktorá lety povolí dopravcom aj oficiálne,“ uviedlo bratislavské letisko.

Ryanair by mal podľa očakávania sprevádzkovať pravidelnú linku z Košíc do Londýna – Stanstedu (pôvodne mala začať fungovať od 1. apríla) a Wizz Air spojenie z Popradu do Londýna – Lutonu. Vo Veľkej Británii žijú a pracujú desaťtisíce Slovákov, ktorí po zastavení letov v polovici marca pre opatrenia proti koronavírusu nemohli štyri mesiace využívať pravidelné letecké spojenie so Slovenskom.

Pravidelné linky postupne obnovujú

Z najväčšieho slovenského letiska v Bratislave v súčasnosti funguje už deväť obnovených pravidelných liniek.

Ryanair prevádzkuje osem liniek – do bulharského Burgasu, cyperského Pafosu, gréckeho Solúna a na ostrov Korfu, ako aj do španielskej Palmy de Mallorca a Malagy, írskeho Dublinu a talianskeho Alghera na ostrove Sardínia. Wizz Air z Bratislavy zatiaľ lieta do bulharského hlavného mesta Sofia.

Ďalšia pravidelná linka pribudne od nedele 19. júla, odkedy domáca spoločnosť AirExplore bude počas letnej sezóny lietať do chorvátskeho Splitu. Na letisku v Košiciach sú momentálne obnovené pravidelné linky ČSA do Prahy a Austrian Airlines do Viedne.