Zo Žiliny priamo k Oravskému hradu vás odvezie Oravský expres

Keď sa v roku 1922 dostal na plátna kín prvý nemý horor Upír Nosferatu, jeho hlavný hrdina vzbudil svojou reálnosťou skutočný rozruch. Kultový film inšpirovaný dielom Brama Stokera Drakula patrí ku klenotom svetovej kinematografie, ktorý sa nakrúcal na Oravskom hrade.

Nie každý vie, že ponuré prostredie grófovho sídla, ktoré prispievalo k autentickosti čiernobieleho hororu, sa nachádza na Slovensku. Scény sa nakrúcali takmer pred sto rokmi na Oravskom hrade.

Dominantu regiónu nad riekou Oravou možno vidieť aj v ďalších známych filmoch, napríklad Dračie srdce, Adam Šangala či Kráľ Drozdia brada.

Oravský hrad bude dostupnejší

Vďaka národnému dopravcovi bude táto turistická atrakcia v lete oveľa dostupnejšia. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zabezpečí počas letných prázdnin priame spojenie Žiliny s Oravským hradom.

Projekt Oravský expres prepojí krajské mesto s jedným z najkrajších hradov na Slovensku od 6. júla do 31. augusta 2019. Vlak zo Žiliny do Oravského Podzámku a späť bude premávať každú sobotu.

V Motoráčiku si odveziete aj bicykle

V „motoráčiku“ bude 78 miest na sedenie a 5 na prepravu bicyklov. Cestujúcich odvezie bezplatne. „Som rád, že sa myšlienka expresov úspešne rozširuje do jednotlivých regiónov Slovenska – presne tak, ako som si to želal pri spustení Ľadového expresu. Hoci ide o sezónne spoje, verím, že významnou mierou prispejú k rozvoju turistického ruchu. Každý expres má zaujímavú cieľovú stanicu, pre ktorú sa doň oplatí nastúpiť, v prípade Oravského expresu je to jedna z najvýznamnejších pamiatok hradného staviteľstva na Slovensku,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Ľahšie za zaujímavými turistickými destináciami

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová uviedla, že cieľom Oravského expresu bude sprístupniť zaujímavé turistické destinácie v Žilinskom kraji domácim a zahraničným turistom.

Verí, že novinka si získa priaznivcov medzi rodinami s deťmi, pešími turistami i cykloturistami a stane sa obľúbeným dopravným spojením pri potulkách naším krajom. Návštevníkov priblíži k vyhľadávaným miestam, ako sú napríklad Oravský hrad, hrady v Strečne alebo vodopád v Šútove.