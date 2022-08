Železnice vyhlásili súťaž na elektrifikáciu a obnovu trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, investícia môže stáť milióny eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejnú súťaž na elektrifikáciu a súvisiace rekonštrukcie jednokoľajnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné v dĺžke 33,5 kilometra.

Investíciu za odhadované náklady 170,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) chcú financovať z prostriedkov Európskej únie v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených v utorok v Úradnom vestníku EÚ, lehota na predkladanie ponúk je do 7. októbra, platiť musia minimálne dvanásť mesiacov.

Zvýšenie parametrov trate

„Hlavným účelom zákazky je zvýšiť parametre trate na elektrifikovanom úseku trate,“ uviedli ŽSR. Súčasťou zákazky plánovanej na 810 dní, teda 27 mesiacov, je vyhotovenie projektovej dokumentácie, vrátane zabezpečenia súvisiacej inžinierskej činnosti.

Projekt zahŕňa stavebné práce pri komplexnej rekonštrukcii železničného zvršku na koľaji č. 1 na úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske, na novom staničnom zabezpečovacom zariadení na železničnej stanici Michalovce a na samotnej elektrifikácii celej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

„Zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie predstavuje najmä predelektrifikačné úpravy, výstavbu zabezpečovacích zariadení 3. kategórie, rekonštrukcie a úpravy zariadení a stavieb železničného zvršku a spodku, ako aj ostatné požadované práce podľa projektovej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom (pre dve časti diela) a podľa projektovej dokumentácie požadovanej vyhotoviť a dodať v rámci tejto zákazky (pre jednu časť diela),“ priblížili v podmienkach vyhláseného tendra ŽSR.

Ušetriť by sa dali milióny eur

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR pred vyhlásením tendra odporúčal znížiť predpokladanú hodnotu zákazky.

„Ušetriť by sa dalo vyše 22 miliónov porovnaním jednotkových cien a ďalších vyše 10 miliónov optimalizáciou rozsahu prác, ak by sa skrátili nástupištia na 300 metrov, nebudovali sa nové nepotrebné podchody a neinvestovalo by sa do zastávok v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske, ktoré národný ani regionálny Plán dopravnej obslužnosti neplánujú už obsluhovať,“ uviedla nedávno inštitúcia.

Projekt je podľa ÚHP potrebný, lebo trať je už stará a elektrifikácia pomôže aj z environmentálneho hľadiska. Neelektrifikovaný úsek bráni jazde vlakov v elektrickej trakcii na celej trase Košice – Humenné a železničná infraštruktúra na trati sa blíži k hranici svojej životnosti.

Analytici odporúčali zvážiť aj súťaženie každej z troch častí projektu samostatne v rámci jedného verejného obstarávania. „Mohla by sa tak zvýšiť konkurencia v tendri a tým získať lepšia cena,“ tvrdí ÚHP. Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti projektu bola aktualizovaná, lebo sa zvýšili investičné náklady.