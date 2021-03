ZSSK mimoriadne obmedzí vlakovú dopravu, dočasne zrušených bude viacero rýchlikov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) mimoriadne obmedzila vlakovú dopravu na Slovensku. Výber vlakov zahrnutých do optimalizácie bol realizovaný tak, aby boli cestujúcim k dispozícii buď vlakové spojenia, alebo iná alternatíva dopravy. Ako informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč, redukcia dopravných výkonov je dočasná, bude trvať od 28. marca do 1. mája.

To korešponduje aj s termínom predĺženia núdzového stavu. Optimalizácia je reakciou rezortu dopravy na pandémiu, predĺženie núdzového stavu a zákaz vychádzania po 20:00 hodine. ZSSK už dlhodobo pre pandémiu zaznamenáva výrazný pokles počtu prepravovaných cestujúcich. Mimoriadna optimalizácia vlakov s platnosťou od 28. marca do 30. apríla 2021 nastane aj v diaľkovej doprave.

Zrušené budú vlaky ako Ex 141 Ostravan, Ex 142 Ostravan, Ex 144 Ostravan, Ex 145 Ostravan (Žilina – Praha./ Praha – Žilina) či Ex 530 Urpín (Banská Bystrica – Bratislava). Od 27. marca budú zrušené rýchliky, a to RR 705 Považan, RR 707 Považan, RR 712 Považan, RR 714 Považan (Bratislava – Žilina / Žilina – Bratislava). Od 28. marca bude RR 713 Považan (Bratislava – Žilina) vedený so zmeneným obmedzením.

Aj v prípade ďalších rýchlikov sa rozhodlo o zrušení alebo obmedzení. Viaceré vlaky v jednotlivých krajoch budú zrušené, obmedzené, alebo vedené podľa sobotňajšieho grafikonu vlakovej dopravy. Niektoré vybrané vlaky budú vedené odchýlne pre zabezpečenie dopravy do zamestnania. „Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov nájdu cestujúci na našej webovej stránke www.zssk.sk,“ dodal Tomáš Kováč.