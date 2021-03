ZSSK sa rozhodla vyčerpať peniaze z EÚ aj napriek kritike analytikov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa napriek kritike zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií rozhodla po dohode s rezortom dopravy vyčerpať európske finančné zdroje plánovanými a momentálne najefektívnejšími projektami. Keby sa zachovala v zmysle odporúčaní ÚHP, to by znamenalo nečerpať z viacerých dôvodov.

Buď sa nimi odporúčané vozidlá nevyrábajú, ich dodanie nie je v daných časových lehotách možné alebo na ne nie je možné žiadať eurofondy. Vzhľadom na to, že zodpovednosť je na pleciach ZSSK a nie ÚHP, spoločnosť je za čerpanie. Ako dodal pre agentúru SITA hovorca ZSSK Tomáš Kováč, diskusia s rezortmi dopravy a financií, ako aj s ÚHP, naďalej pokračuje.

Stúpali im cestujúci i tržby

Od roku 2016 do začiatku pandémie ZSSK stúpal počet cestujúcich i tržby. Spoločnosť hospodárila bez strát s pozitívnym hospodárskym výsledkom. Aktuálne prebieha najväčšia vlna modernizácie vozového parku so 100-percentným čerpaním eurofondov bez korekcií a námietok zo strany súťažiacich výrobcov vlakov či európskych inštitúcií.

Hoci krátkodobú, strednodobú i dlhodobú víziu i stratégiu ZSSK každoročne prezentovala na medzinárodných konferenciách, realitou je, že investičný plán ZSSK je schvaľovaný často až v priebehu príslušného rozpočtového roka. „ZSSK nemá nikdy istotu v tom, koľko bude môcť vo výhľadovom období minimálne troch rokov investovať, hoci tento plán každý rok predkladáme,“ zdôraznil Tomáš Kováč.

Čerpanie len do konca roka 2023

ZSSK upozorňuje aj na fakt, že séria obstarávaní, ktoré vyhlásila, súvisí s možnosťou čerpať na tieto projekty zdroje z fondov EÚ len do konca roka 2023. To znamená, že vozidlá do konca roka 2023 musia byť nielen dodané, ale aj zaplatené.

„Projekty, ktoré ZSSK pripravila, sú rozhodne najefektívnejším riešením s prihliadnutím na aktuálne možnosti trhu z pohľadu voľných časových i technických kapacít. Ak si niekto myslí, že do konca roka 2023 sa dá niečo nakúpiť a nasadiť z eurofondov do prevádzky lepšie, sme pripravení počúvať,“ dodal Tomáš Kováč. Keby ZSSK dostala viac peňazí z aktuálneho programového obdobia, mohla by vyhlásiť namiesto dvoch až tri či štyri verejné obstarávania na väčšie série koľajových vozidiel, čo by viac prispelo k zjednocovaniu radov vozidiel ZSSK.

Vypísali obstarávania na elektrické vlaky

Pokiaľ ide o motorovú verzus elektrickú trakciu, momentálne do Žilinského kraja prichádzajú elektrické vlaky z najväčšieho eurotendra v histórii.

„Vypísali sme aj obstarávania na veľkokapacitné elektrické vlaky do Žiliny i elektrické vlaky pre východné Slovensko a Tatry. Áno, samostatné elektrické rušne a vozne pre diaľkovú dopravu nevieme pokryť z eurofondov, a peňazí na ne máme málo. Regionálna doprava je na Slovensku, bohužiaľ, často kombinovaná s neelektrickými trasami a CBA analýzy tu vychádzajú pozitívne iba s motorovými, resp. hybridnými (teda drahšími) vozidlami – inak s nimi nevieme najazdiť zmysluplný počet kilometrov denne. Boli by sme najšťastnejší na svete, keby sa elektrifikácia tratí pohla vpred,“ zdôraznil hovorca ZSSK.

Míňanie peňazí od buka do buka

Investičná politika ZSSK je podľa ÚHP bez cieľa, plánu a za nadmerné ceny. Navyše je aj v rozpore s cieľom EÚ znižovať negatívny vplyv dopravy na životné prostredie. ZSSK v poslednom desaťročí nakúpila vozidlá za vyše miliardu eur, ale starých vlakov sa pre neefektívne investovanie nezbavila.

Podľa analytikov výsledkom investícií ZSSK sú nákupy pomalších vagónov na modernizované trate a rýchlych vagónov na lokálne trate. Navyše eurofondy, z ktorých ZSSK robila väčšinu investícií, nemôžu byť podľa ÚHP „výhovorkou pre neefektívne míňanie peňazí od buka do buka“. Podľa útvaru ZSSK nekupuje vozidlá, ktoré najviac potrebuje, ale investuje do nových jednotiek za nadmerné ceny na trate, kde ich netreba, alebo zlepšenie kvality dopravy pocíti menej cestujúcich.