Zubačka medzi Štrbou a Štrbským Plesom je už opäť v prevádzke, pod Tatrami jazdí päť nových hybridných vlakov

Po roku a pol prác v stredu vo Vysokých Tatrách otvorili zrekonštruovanú ozubnicovú trať medzi Štrbou a Štrbským Plesom.

Železnice Slovenskej republiky na nej ukončili práce ešte vlani v októbri a vyžiadali si približne 22 miliónov eur. Päťdesiatročné zubačky nahradili moderné vozidlá.

Práce sa nevyhli komplikáciám

V ostrej prevádzke je totiž od stredy na tratiach v Tatrách aj všetkých päť nových hybridných vlakov, doteraz premávali len tri z nich.

Vlaky, ktoré môžu jazdiť po trati električiek aj zubačiek zakúpila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za 38,8 milióna eur.

S obnovou trate, ktorá bola poslednou vybudovanou ozubnicovou železnicou na svete, sa začalo začiatkom júla 2020, termín ukončenia nakoniec posunuli a práce boli ukončené v októbri minulého roka.

Ako v stredu počas brífingu v Štrbe k sprevádzkovaniu trate a vlakov uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miloslav Havrila, práce komplikovalo počasie, náročný terén, ako aj pandémia koronavírusu.

Mená po menej známych vrchoch

Okrem trate prešli rekonštrukciou aj nástupištia na železničných staniciach v Štrbe, na Štrbskom Plese a zastávka Tatranský Lieskovec.

Legendárne vlaky, ktoré jazdili na spomínanej trati medzi Štrbou a Štrbským Plesom od roku 1970, nahradili nové s hybridným pohonom.

Pomenované boli podľa menej známych tatranských vrchov Ganek, Kostolík, Stredohrot, Bradavica a Vysoká.

Nové vozidlá budú jazdiť na spomínanej ozubnicovej trati aj klasickej trati Tatranských elektrických železníc na tratiach Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica.

Zubačka môže byť ešte dôležitá

Projekt investície ZSSK do nových vlakov od švajčiarskeho výrobcu bol z najväčšej časti financovaný z eurofondov, ďalej štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov spoločnosti.

„Doprava vo Vysokých Tatrách dlhodobo trpela nedostatkom kapacít s prestarnutým vozidlovým parkom, v sezóne sme jazdili bez záloh. Flotila bola zastaraná nerekonštruovateľným spôsobom a kapacitne nepostačovala,“ vysvetlil potrebu zmeny predseda predstavensta ZSSK Roman Koreň.

Podľa ministra dopravy Andreja Doležala by zubačka mohla v budúcnosti zohrať veľmi dôležitú úlohu v súvislosti s úvahami o zákaze vstupu áut so spaľovacími motormi do Tatier.

Práve zubačka by podľa neho mohla zabezpečiť ekologické nízkoemisné spojenie doliny s horami.

Pôvodné vlaky nájdu využitie

Prvá zubačka začala jazdiť v Štrbe v roku 1896, prevádzkovaná bola do roku 1932. V roku 1970 bola spustená do prevádzky nová zubačka, rozlúčili sa s ňou až vlani.

Pôvodné vlaky, ktoré ešte donedávna jazdili po tatranských tratiach nájdu využitie. Železničná spoločnosť chce dva kusy prevádzkovať v rámci mimoriadnych spomienkových jázd, o tretiu prejavila záujem obec Štrba ako o výstavný kus.