Zväz autoservisov považuje úpravu posudzovania dopravných nehôd za malý krok, rakúsky model je spravodlivejší

Zväz autoservisov SR (ZA-SR) považuje schválenie novely zákona o cestnej premávke parlamentom za malý krok priblíženia sa Slovenska k vyspelým krajinám Európy. Novela by mala po podpise prezidentky SR nadobudnúť účinnosť 1. júna.

Ako priblížil sekretariát ZA-SR, novela spočíva v preklasifikovaní dopravnej nehody iba s hmotnou škodou na niektorom z vozidiel, na škodovú udalosť. Po novom tak môžu účastníci plne využiť právo vybaviť si vec formou náhrady škody prostredníctvom poisťovne, a to aj bez prítomnosti policajta na mieste.

Kontraproduktívne vnímanie vylúčenia polície

Vylúčenie polície z nehodovej udalosti však vníma zväz kontraproduktívne, a to v nadväznosti na zákon účinný od 31. decembra 2021 pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005, podľa ktorého je každá dopravná nehoda alebo škodová udalosť, pri ktorej boli na vozidle poškodené hlavné bezpečnostné prvky, vážnou dopravnou nehodou vozidla.

Dané vozidlo má následne pozastavenú ďalšiu prevádzku. Dohľad nad dodržiavaním tohto predpisu má pritom v rukách Polícia SR. Tá môže podľa ZA-SR na mieste dopravnej nehody, aspoň v prvých rokoch po prijatí vlaňajšieho zákona, pomôcť k jeho širšiemu etablovaniu sa a zároveň pomôcť vodičom motorových vozidiel oboznámiť sa s jeho obsahom a dosahmi v praxi.

Rakúsky model je spravodlivejší

ZA-SR tiež apeluje na to, že nová úprava, ktorú schválila Národná rada SR 5. mája vyžaduje uvedomelé správanie všetkých motoristov. Z tohto dôvodu zväz do budúcna navrhuje inšpirovať sa rakúskym modelom, v rámci ktorého nie je nutné, aby sa účastníci dopravnej nehody dohodli na tom, kto je vinník a kto poškodený, ako je to na Slovensku.

Zväz dodal, že v Rakúsku tiež platí, že poplatok za prípadný výjazd polície hradí ten z vodičov, ktorý políciu privolal, a nie automaticky vinník škodovej udalosti. Z tohto pohľadu vníma ZA-SR rakúsky model za spravodlivejší.

Novelizovať potrebujú podľa ZA-SR aj iné súvisiace zákony, a to napríklad zákon o Policajnom zbore či zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Zväz navrhuje, aby boli výjazdy k škodovým udalostiam prostredníctvom dopravnej polície pozmenené na službu polície za úhradu.