Násilie ruských vojakov v Mariupole znepokojuje aj vlastných, podľa informácií USA ľudí bijú a popravujú

USA získali spravodajské informácie, ktoré ukazujú, že niektorých ruských predstaviteľov znepokojuje, že ruské sily sa v ukrajinskom prístavnom meste Mariupoľ dopúšťajú vážnych násilností.

Uviedol to americký predstaviteľ oboznámený so zisteniami. Podľa jeho vyjadrenia ruských predstaviteľov údajne znepokojuje, že zneužívanie moci ešte viac podnieti obyvateľov Mariupoľa k odporu proti ruskej okupácii a protirečí to tvrdeniu Moskvy, že oslobodila po rusky hovoriacu populáciu.

Podľa spravodajských informácií ruskí vojaci zneužívajúci svoju moc bijú predstaviteľov mesta, popravujú ich elektrickým prúdom a rabujú domy.