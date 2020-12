Násilník zastrelil troch policajtov, pokúšali sa pomôcť týranej žene

Traja policajti prišli vo Francúzsku o život, keď zasahovali pri prípade domáceho násilia. Násilník, ktorý zbil a ohrozoval svoju ženu, troch mužov zákona zastrelil, ďalšieho zranil a následne utiekol, čo viedlo k rozsiahlej pátracej akcii. Neskôr ho našli mŕtveho.

Incident sa stal v horskej oblasti blízko mesta Saint-Just v strednom Francúzsku. Ako pre agentúru The Associated Press uviedol hovorca francúzskych žandárov, žena privolala políciu po tom, čo sa jej muž u nich doma vyhrážal. Po dlhej konfrontácii muž strieľal a potom utiekol. Francúzske médiá informovali, že žena hľadala útočisko pred manželom na streche domu a on budovu neskôr aj podpálil.

Polícia chce väčšiu ochranu

Po útočníkovi pátralo v oblasti zhruba 300 policajtov a tí ho neskôr našli mŕtveho. Okolnosti úmrtia nie sú známe, uviedol hovorca. Spomenutú ženu vzali do policajnej starostlivosti.

Francúzske ministerstvo vnútra informovalo, že vlani zomrelo rukou ich partnerov 146 žien. To vyvolalo celonárodnú kampaň proti domácemu násiliu.

Mimoriadne zabitie policajtov v službe vyvolalo vo Francúzsku obavy, najmä u predstaviteľov krajiny, ktorí čelia tlaku od polície, aby urobili viac pre ochranu jej príslušníkov. Prezident Emmanuel Macron na Twitteri policajtov označil za hrdinov. Minister vnútra Gérald Darmanin vycestoval na miesto činu, kde pochválil zásah policajtov.

Aktivisti žiadajú opak

Zatiaľ čo polícia žiada väčšiu ochranu, aktivisti čoraz viac hovoria o brutalite niektorých policajtov, hlavne proti menšinám v chudobnejších štvrtiach.

Nedávno napríklad štyroch policajtov obvinili z toho, že zbili černošského hudobného producenta. Zábery z incidentu šokovali Francúzov. Dvoch policajtov vzali do väzby, neskôr ich však prepustili na slobodu, kde čakajú na ďalšie vyšetrovanie.