Nasledujúca sezóna Tipsport ligy by sa mala začať až v decembri, myslí si prezident HC Košice Július Lang (video)

Podľa prezidenta tipsportligového klubu HC Košice Júliusa Langa by sa nasledujúca sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže mala začať až v decembri. Uviedol to v košickej regionálnej televízii telKE.

„V súvislosti s koronavírusom sa obávam druhej vlny. Verím, že už čoskoro sa ochorenia zbavíme, ale druhá vlna bude ekonomická a bude brutálna. Už teraz sú problémy a tie vážne ešte len prídu. Asi by bolo dobré, aby sa rôzne firmy najprv trochu zotavili a liga by sa začala až tesne pred koncom roka, teda vtedy, keď by nás firmy už mohli podporiť. Najhoršie by bolo začať ligu, keď počas nej nebudeme schopní platiť hráčov alebo trénerov. Po debate s pánom Lintnerom (šéf Pro-Hokeja, pozn.) mám pocit, že vedenie ligy uvažuje o posune aspoň o mesiac. Podľa mňa by boli potrebné také tri mesiace, aby to pomohlo stabilite. Moja predstava je december. Museli by sme však sezónu trochu skrátiť,“ povedal Lang v televízii telKE.

Sezóna pre mládež

Prezident HC Košice prezradil, že v klube už pracujú na nasledujúcej sezóne pre mládež, čo je pre organizáciu priorita. Popri tom sa pripravujú aj na súťažný ročník u seniorov, nad ním však visí viacero otáznikov.

„Pandémia koronavírusu skomplikovala život mnohým športovým klubom na Slovensku. Ide o obrovské výpadky vo financiách. Len u nás je to približne pol milióna eur. Otázkou je, čo s novou sezónou. Chýba mi tu koordinácia zo strany zväzu. Nevieme, kedy by sa mala liga začať a ktoré ligy v nej budú hrať. Prípadným sponzorom nevieme ponúknuť produkt. Nedávno som sa stretol s primátorom Košíc a informoval ho o tom, že náš generálny sponzor má veľké finančné problémy, ekonomická situácia je veľmi komplikovaná. Bol som ho poprosiť o pomoc. Ochota pomôcť je, ale uvidíme, do akých súm sa to dokáže vyšplhať,“ informoval Július Lang.

Mnoho otáznikov

Keďže vedenie „oceliarov“ má ešte mnoho nevyriešených otáznikov v súvislosti s ďalšou sezónou seniorov, Lang nemohol informovať o skladaní kádra a podobných záležitostiach.

Prezradil však, že s trénerom Petrom Draisaitlom je v kontakte a má s ním akúsi džentlmenskú dohodu. Pravidelne komunikuje aj s viacerými hráčmi kádra z ročníka 2019/2020. To, ako bude vyzerať skladanie kádra pre sezónu 2020/2021, klub uvidí podľa vývoja situácie.