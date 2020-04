Nasledujúca sezóna bude určite bez Admiralu Vladivostok, vedenie KHL to potvrdilo

Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) vo štvrtok potvrdilo, že v sezóne 2020/2021 sa súťaž uskutoční bez klubu Admiral Vladivostok. Ešte v stredu vedenia Prímorského kraja, ktorého súčasťou je mesto Vladivostok, informovalo na svojom webe, že všetky profesionálne športové kluby majú v súvislosti s pandémiou koronavírusu pozastavený podpis nových zmlúv.

„V klube zostanú iba tímy pre mládežnícku ligu, výber do 18 rokov a detská hokejová škola,“ referoval web primorsky.ru.

Najproduktívnejším hráčom tímu bol Bakoš

V predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 pôsobil v Admirale aj slovenský útočník Martin Bakoš, ktorý bol najproduktívnejším hráčom aj najlepším strelcom celého klubu. V 61 dueloch si pripísal 42 bodov za 19 gólov 23 asistencií.

Bakošovi sa skočila zmluva po skončení sezóny. V minulosti za Admiral hrával aj Marek Hovorka.

Aj iné kluby zvažujú ďalšiu sezónu v KHL

Nepríjemnú reakciu ruského regiónu si vyžiadala náročná finančná situácia, ktorú so sebou prinieslo šírenie ochorenia COVID-19.

„Aby sa tomu podarilo zabrániť, je potrebné nazbierať minimálne 500 miliónov rubľov, čo však bude v tomto roku v čase krízy nereálne,“ uviedol ešte v stredu ruský portál sport-express.ru a upozornil, že ďalším klubom môže pomôcť iba ukončenie spolupráce s niektorými legionármi.

Admiral nemusí byť jediným klubom, ktorý sa v ďalšej sezóne neprihlási do KHL, vedenia ďalších organizácii aktuálne vyhodnocujú finančnú situáciu a podľa záverov sa aj zariadia.

Odkaz pre fanúšikov klubu

„Fanúšikovia klubu, netrápte sa. Klub nekončí a v ročníku 2021/2022 sa plánuje do KHL vrátiť. Situácia s koronavírusom je zložitá a snažili sme sa nájsť riešenie, aby Admiral zostal. Gubernátor kraja však prijal rozhodnutie,“ uviedol na webe KHL prezident súťaže Alexej Morozov a doplnil: „Sme v kontakte so všetkými klubmi aj regionálnymi hokejovými zväzmi. Vyzývame všetkých, aby nerobili unáhlené rozhodnutia. Máme čas na to, aby sme prípadné problémy riešili v prospech všetkých – klubov, hráčov aj fanúšikov.“