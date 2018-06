Fico chce priviesť Smer-SD k víťazstvu vo voľbách, Sulík kritizuje jeho sociálny balíček

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Našou ambíciou je, aby tandem Fico – Pellegrini priviedol Smer-SD k víťazstvu v ďalších voľbách. Povedal to v nedeľňajšej relácii TA3 V politike predseda strany Smer-SD Robert Fico s tým, že má ešte stále čo politike a strane ponúknuť.

Na margo pripravovaných sociálnych opatrení zdôraznil, že ak majú ponúknuté peniaze pomôcť zvýšiť ľuďom životnú úroveň, nemôžeme ich považovať za premrštené. „Sociálne opatrenia pôjdu do ďalšej spotreby a tiež zdvíhajú záujem o niektoré segmenty. Napríklad vlaky zadarmo vyvolali vyšší počet platiacich cestujúcich,“ povedal.

Sociálny balíček Smeru

Smer-SD chce, aby deti, ktoré sú v poslednom ročníku materských škôl a na prvom a druhom stupni základných škôl mali od začiatku budúceho roka obedy zadarmo. Štát bude toto opatrenie podľa Fica stáť okolo 106 miliónov eur ročne. Ako uviedol, poplatok za obed pre jedno dieťa je zhruba 1,2 eura na deň, čo pri dvoch školopovinných deťoch môže rodine ušetriť ročne 500 eur.

Strana Smer-SD tiež navrhuje zdvojnásobiť sumu vianočného príspevku pre poberateľov nižších dôchodkov, čo bude podľa Fica cesta k postupnému transformovaniu vianočného príspevku na trinásty dôchodok. Tretím opatrením, ktoré navrhuje Smer-SD, je výrazné zvýšenie počtu pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu. „Je to kupovanie hlasov za peniaze nás všetkých,“ vytkol sociálne opatrenia predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík.

V relácii sa hostia venovali okrem iného aj prezidentským voľbám. Podľa slov Roberta Fica strana Smer rozhodne o svojom kandidátovi koncom júna a verejnosti ho predstaví v septembri. On to však nebude. „Najsilnejšia politická strana by mala mať svojho kandidáta,“ vysvetlil.

Robia to pre zviditeľnenie sa

Predseda strany SaS Richard Sulík povedal, že nie je dobré, keď politické strany stavajú svojich kandidátov na post prezidenta. „Robia to preto, aby sa zviditeľnili. My nebudeme mať svojho kandidáta, ale rozhodneme, koho podporíme,“ vysvetlil predseda SaS s tým, že je dobré, ak sa voličom predstaví 20 alebo 30 kandidátov. Voliči si budú mať z čoho vyberať.

„Ja nezdieľam nadšenie pána Sulíka. Skôr by som šiel opačne. Kandidovať za prezidenta by malo mať určitú dôstojnosť,“ oponoval predseda KDH Alojz Hlina s tým, že každý exot dokáže vyzbierať potrebné množstvo podpisov.

Nemáme čo robiť v NATO

Kandidatúru na prezidenta ohlásil koncom mája predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. „Pri rozhodnutí kandidovať zvíťazil pocit zodpovednosti, že Slovensko potrebuje slovensky orientovaného prezidenta. Chcel by som byť prezidentom, ktorý vie povedať, že nemáme čo robiť v NATO alebo, že treba rozvíjať vzťahy na západ i na východ,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Kotleba.

Kým prezidentské voľby budú na jar 2019, v novembri tohto roka sú na pláne komunálne voľby. Kandidátku na primátorku Bratislavy predstavilo KDH, je ňou Caroline Líšková. „Môže stať fenoménom tohtoročných komunálnych volieb,“ povedal predseda strany Alojz Hlina a dodal, že o novom primátorovi rozhodne silný príbeh. Líšková podľa neho ponúka Bratislave manažérske skúsenosti a úprimný záujem spraviť z hlavného mesta fungujúcu metropolu.