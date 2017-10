Našou hrou si momentálne nezaslúžime nič, tvrdí kapitán Slovana Sekulič po remíze so Senicou

BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) – Úradujúcemu slovenskému futbalovému vicemajstrovi ŠK Slovan Bratislava sa v najvyššej súťaži vôbec nedarí. „Belasí“ si v ostatných piatich ligových vystúpeniach z pätnástich „možných“ pripísali iba päť bodov a jediné víťazstvo (doma v 12. kole nad Tatranom Prešov 3:2).

V tejto nelichotivej bilancii sú zarátané aj prehry v Žiline na pôde majstra v 10. kole a v Zlatých Moravciach v 13. kole (zhodne 2:3) ako aj dva nerozhodné výsledky – v 11. kole s nováčikom z Nitry 1:1 a v sobotňajšom zápase 14. kola tiež doma na Pasienkoch proti FK Senica 2:2.

Senica dokázala vyrovnať skóre

Práve remízový rezultát s klubom zo Záhoria, ktorému patrí posledná 12. priečka vo Fortuna lige, sa vôbec nečakal. Hráči Slovana však mali duel ideálne rozohraný: gólmi kapitána Borisa Sekuliča a kanoniera Jakuba Mareša z pokutového kopu viedli v 33. min už 2:0, ale ani to im nestačilo na „povinné“ tri body.

Seničania po zmene strán sa za štyri minúty tešili zo zmazania dvojgólového manka zásluhou Denisa Dugu a hlavičke stopéra Olivera Podhorina. Hoci mal bratislavský favorit stretnutia výraznú prevahu (držanie lopty 63 % – 37 %, strely 15 – 2, rohové kopy 9 – 1, pozn.) a trikrát trafil do konštrukcie súperovej bránky, na trojbodový zápis a zníženie odstupu na trnavského lídra tabuľky to nestačilo.

Naopak, na druhé miesto v klasifikácii Fortuna ligy sa pred Slovan posunula majstrovská Žilina. „Je to pre nás veľká strata. V prvom polčase sme chceli skúsiť niečo nové, čo sme trénovali v priebehu týždňa. Dali sme dva góly a mali sme šance aj na ďalšie. Cez polčasovú prestávku som hráčov nabádal, aby boli koncentrovaní, nedali súperovi priestor a skúsili pridať tretí gól. Neviem, čo povedať na to, čo sa dialo potom. Veľmi ma mrzí, že sa neustále opakujú také veľké individuálne chyby. Je to pre mňa neuveriteľné, na takúto úroveň nepatria. Ešte sme si ani poriadne nesadli na lavičku a už sme hneď po zmene strán dostali dva góly. Potom sme sa síce snažili, trafili sme žrď i brvno, ale gól sme už nestrelili,“ cituje internetová stránka Slovana trénera bratislavského klubu Ivana Vukomanoviča.

Skrat na začiatku druhého polčasu

Aj v tábore „belasých“ zavládlo obrovské sklamanie. „Nie po prvý raz sa stalo, že sme zachytili začiatok a dali rýchly gól. Po polhodine sme zvýšili na 2:0 a v prvom polčase sme kontrolovali hru, senický súper prakticky neprešiel cez polovicu ihriska. Skrat na začiatku druhého polčasu si neviem vysvetliť. V kabíne sme sa na niečom dohodli a my po dvadsiatich sekundách dostaneme gól a o tri minúty ďalší – vyrovnávajúci. To už bolo veľmi zlé. Do konca stretnutia zostávalo dosť času, aby sme víťazstvo strhli späť na našu stranu, no nezvládli sme to. Mali sme dve-tri dobré príležitosti, tie sme však nevyužili,“.uviedol na klubovom webe 26-ročný srbský obranca Slovana Boris Sekulič a pokračoval v kritickom tóne:

„Pôsobíme v klube, kde si takéto veci nemôžeme dovoliť. Našou hrou si momentálne nezaslúžime nič. Prvý polčas bol v poriadku, ale ten druhý bol veľmi zlý. Ak chceme hrať v Slovane, tak sa takto nesmieme prezentovať. Neviem potom, o akých cieľoch my rozprávame, keď posledné mužstvo v lige, a to pri všetkej úcte k Senici, získalo doteraz v tabuľke tri body a z toho dva s nami. Viem, že s naším účinkovaním nikto nie je spokojný. Keď chceme v živote a futbalovej kariére niečo dokázať, musíme ísť dopredu a nejako to zlomiť. Je to jediná cesta, ako s touto situáciou môžeme niečo urobiť.“

Mareša nepotešil pokutový kop

Sekuličovho spoluhráča Jakuba Mareša netešil jeho presný zásah z pokutového kopu, ktorým si zveľadil gólové konto v tejto ligovej sezóne na jedenásť. Český útočník Slovana bol ešte minimálne dvakrát blízko k ďalšej radosti – v druhom polčase z otočky trafil do žrde a v nadstavenom čase zápasu hlavičkoval do brvna senickej bránky.

„Môj gól opäť nič neznamená, keďže sa znovu zopakovali individuálne chyby, na ktoré v poslednom čase často doplácame. Nedokázali sme udržať dvojgólový náskok proti najhoršiemu tímu súťaže. Je to hanba,“ zdôraznil Jakub Mareš, jeho vyjadrenie cituje oficiálny web najvyššej slovenskej súťaže.

V senickom mužstve, ktoré v predchádzajúcich siedmich ligových vystúpeniach ťahalo za kratší koniec, bola pochopiteľne radosť z nerozhodného výsledku na pôde favorizovaného Slovana. Tréner Ladislav Hudec, ktorý po 7. kole nahradil v pozícii šéfa realizačného tímu Ivana Vrabca, si po poltucte prehier ako „staronový“ kouč klubu zo Záhoria pripísal prvý bodový zápis.

„Sme šťastní, že sme získali bod, najmä po takom prvom polčase. V kabíne som sa chalanov spýtal, načo do Bratislavy vlastne prišli, či chcú len odohrať zápas. Asi ich to zdravo nahnevalo,“ uviedol Ladislav Hudec a doplnil: „Chápem, že v prvom polčase mali rešpekt. Potom nám pomohol rýchly gól. Bojovali sme, mali sme aj šťastie, ktoré nám chýbalo v predchádzajúcom domácom zápase s Ružomberkom. Podarilo sa nám proti Slovanu niečo neskutočné, v čo sme dúfali v kútiku duše a určite nie po prvom polčase.“