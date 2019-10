Nasťa bola na seba vždy náročná. Kuzmin prezradil aj to, čo sa doma zmení po konci kariéry

Daniel Kuzmin spoznal svoju budúcu manželku Nasťu Šipulinovú pred 14 rokmi v Rakúsku. Ona bola na sústredení na ľadovci v Ramsau ako členka ruskej výpravy, on tam bol už ako reprezentant Izraela v behu na lyžiach.

Spoznali sa v lanovke tak, že tam boli jediní dvaja, ktorí hovorili po rusky. O dva roky neskôr mali svadbu a po nej prišiel na svet syn Jelisej. Spoločnú budúcnosť spojili so Slovenskom, mestom Banská Bystrica a biatlonom.

Z ich životnej aj športovej spolupráce sa zrodilo šesť biatlonových olympijských medailí, z toho tri zlaté. Celkovo štrnásťkrát sa Anastasia Kuzminová postavila na najvyšší stupeň v pretekoch Svetového pohára. Na sklonku kariéry sa vo švédskom Östersunde dočkala aj titulu majsterky sveta.

Najlepšie vedela, čo potrebuje

„Ani sa nedá povedať, že som bol jej tréner. Ona bola sama sebe trénerka, najlepšie vedela, čo a aký tréning potrebuje. My sme spolu s Jurajom Sanitrom urobili tréningový plán a ona potom povedala, čo všetko chce ešte pridať. Takto to fungovalo. Niekedy to bolo jednoduché a občas aj zložité. Predsa len, je to manželka a nedá sa jej len prikazovať, čo má robiť. Dôležité bolo nájsť spoločnú správnu cestu ako to nepokaziť v manželstve aj v športe,“ uviedol pred médiami Daniel Kuzmin.

Keď Kuzminová na sklonku uplynulej sezóny oznámila, že končí kariéru, ale necháva si zadné dvierka v podobe možnej účasti v pretekoch štafiet, jej manžel si myslel, že to ešte v tých štafetách potiahne a pomôže Slovensku.

„Kontrolné body na pretekoch v letnom biatlone v Nórsku a Nemecku ukázali, že by ešte stačila na preteky v zime. Ona sama však vravela, že to nemôže robiť na polovicu. Vždy bola na seba náročná a oni to majú aj v rodine. Gény sa nezaprú. Len málo súrodencov si môže na svete povedať, že sa stali majstrami sveta aj olympijskými víťazmi (Kuzminovej brat Anton Šipulin bral zlato na MS aj OH ako člen ruskej biatlonovej štafety – pozn.). To je výnimočná vec,“ zamyslel sa Daniel Kuzmin.

Deti potrebujú mamu

Na otázku, čo sa teraz doma zmení, keď manželka prestala byť definitívne vrcholová športovkyňa, žartovne prehodil: „Bude viac variť… Ale vážne, bude sa viac venovať deťom. Keď sme prišli na Slovensko, Jelisej mal pol roka a potom prakticky celé detstvo s nami veľa cestoval. Nebolo to ideálne, medzitým nám pribudla dcérka a tá mamu tiež veľmi potrebuje.“

Úspešný tréner sa narýchlo ohliadol za skvelou kariérou svojej manželky a dvoma vetami skonštatoval: „Keď sme odchádzali z posledných majstrovstiev sveta v Östersunde, povedal som, že je to fajn, že vyhrala svetový šampionát. Nie je to však taký pocit, ako keď získala olympijské zlato. Stať sa olympijským víťazom je pre športovca najviac z hľadiska pocitov aj spomienok,“ dodal Kuzmin.