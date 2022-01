Nasťa Kuzminová absolvuje 700-kilometrovú symbolickú cestu z Ríma do Banskej Bystrice

Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý bude od 24. do 30. júla 2022 hostiť Banská Bystrica, bude v najbližších mesiacoch promovať trojnásobná olympijská šampiónka v biatlone Anastasia Kuzminová. Ako ambasádorka podujatia určeného mládeži od 14 do 18 rokov zbieraním kilometrov počas športovania absolvuje symbolickú cestu z talianskeho Ríma až do Banskej Bystrice.

Počas piatich mesiacov na Kuzminovú čaká viac ako 700 kilometrov. Určenú virtuálnu trasu symbolicky zakončí 24. júna, teda presne mesiac pred začiatkom EYOF 2022.

Trasa povedie cez európske metropoly

Pomyselná trasa z Ríma do metropoly stredného Slovenska meria celkom 8 000 kilometrov. „Rozhodli sme sa že na mape nepôjdeme priamo do Banskej Bystrice, ale moja cesta povedie cez významné európske mestá po celom kontinente. Ich výber bol viacmenej náhodný, ale chceli sme obsiahnuť aspoň časť z 50 štátov, ktoré sa na Európskom olympijskom festivale zúčastňujú,” vysvetlila Kuzminová.

Spomenutú trasu neabsolvuje v skutočnosti, ale bude sa po mape posúvať vďaka kilometrom, ktoré absolvuje pri rôznych športových aktivitách. Aby sa uvedený počet kilometrov dal za päť mesiacov reálne zvládnuť, jej posun na mape bude v mierke 1:11. V skutočnosti ju čaká 727 kilometrov. „Číslo 11 je pre EYOF symbolické, nakoľko práve v tomto počte športov sa bude na hrách súťažiť,“ informujú organizátori podujatia.

Slávnostné otvorenie hier

Slávnostné zapálenie pochodne s ohňom pre EYOF sa uskutoční v máji a následne absolvuje transport do Banskej Bystrice.

„Pochodeň pre EYOF sa na rozdiel od olympijských hier zapaľuje v sídle Európskych olympijských výborov v Ríme. Spolu s Nasťou sme si povedali, že cieľom EYOF-u je okrem iného aj propagácia športu mládeže – a teda okrem pochodne, môže symbolicky – prostredníctvom športových výkonov – putovať aj Nasťa,“ vysvetlil výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF Peter Hamaj.

Anastasia Kuzminová počas nasledujúcich piatich mesiacov absolvuje každý mesiac približne 150 kilometrov. „Teraz v zime najmä na bežkách, neskôr budem behať či chodiť v rámci turistiky. Cieľom je športovať a zároveň sa vďaka odšportovaným kilometrom posúvať na imaginárnej mape. Všetok môj pohyb budem zaznamenávať cez športovú aplikáciu tak, aby ma mohol ktokoľvek sledovať a porovnávať sa so mnou. Som rada, že môžem byť ambasádorkou EYOFu. Mladí športovci sú naše veľké nádeje. Podporu športu mládeže a aktívneho trávenia voľného času vnímam ako zásadnú,” prezradila držiteľka šiestich olympijských medailí.

Zapojiť sa môže každý

Organizátori EYOF-u upozornil, že do uvedeného virtuálneho putovania Anastasie Kuzminovejsa môže zapojiť každý, kto má chuť sa trochu hýbať.

„Ak bude na niekoho porcia 727 kilometrov pridlhá, môže si mierku upraviť podľa svojich síl a schopností alebo sa o porciu kilometrov s niekým podeliť. Poďme do toho spoločne a stretnime sa v cieli,” vyzvala niekdajšia špičková svetová biatlonistka.

Propagácia športu

Možnosť sledovať kroky šampiónky bude prostredníctvom internetu. Zároveň si záujemcovia môžu prostredníctvom športových aplikácií zaznamenávať svoje kilometre a tiež budú mať možnosť vyhrať pekné ceny.

„Cez aplikáciu sme vytvorili výzvu, prostredníctvom ktorej sa môžu naši fanúšikovia taktiež zapojiť a absolvovať trasu so mnou. Bola by som rada, aby sa zapojilo čo najviac ľudí a spoločne by sme tak mohli rozhýbať celé Slovensko na ceste z Ríma do Banskej Bystrice,” dodala Kuzminová.

Podľa výkonného riaditeľa EYOF 2022 Hamaja sa táto aktivita stretla s veľkým ohlasom aj v organizačnom tíme. „Je mi potešením predstaviť vám takú skvelú aktivitu, ktorá nám nielenže pomôže k propagácii najkomplexnejšej športovej akcie organizovanej na Slovensku v roku 2022, ale najmä k aktívnemu športovaniu širokej verejnosti. Verím, že sa do športovania s Nasťou zapojí čo najväčší počet ľudí a užijú si spoločne s EYOF-om akúkoľvek pohybovú aktivitu,“ doplnil Hamaj.