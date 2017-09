Naštartuj svoje srdce, miluj ho a ochráň ho SPOLU s nami

BRATISLAVA 5. septembra 2017 (WBN/PR) – Odborníci a pacienti sa v septembri unikátne spoja v jedinečnej kampani SPOLU chránime vaše srdcia, aby priamo do ulíc a k ľuďom priniesli informácie o srdcovocievnych ochoreniach, ktorým ročne podľahnú tisícky Slovákov. Jedenásty ročník známej preventívno-edukačnej kampane MOST (Mesiac O Srdcových Témach) upozorní na najvážnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, možnosti ich prevencie aj liečby. Po prvýkrát na nej spolupracujú poprední slovenskí odborníci z Únie pre zdravšie srdce, Slovenskej nadácie srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

„Partnerstvo občianskeho združenia, nadácie a odbornej spoločnosti má zabezpečiť odbornosť a komplexnosť poskytnutých informácií pre verejnosť. Do budúcna by sme boli radi, ak by sa po úspešnom štarte tohto roku rozšírila kampaň MOST aj o ďalšie odborné spoločnosti a vytvorili by sme efektívne partnerstvá so štátnymi inštitúciami a všetkými zdravotnými poisťovňami,“ uviedla MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC, novozvolená správkyňa Slovenskej nadácie srdca a primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH Bratislava.

Na trate po Slovensku tak počas septembra opäť vyrazia Vlaky zdravia, ich počet sa oproti minulosti výrazne zvýšil. Premávať budú počas celého septembra na trati Bratislava – Košice a naspäť, tri dni každý týždeň. Prvý rýchlik odštartuje 5. septembra z hlavného mesta, posledný na trať vyrazí 28. septembra. Na zdravie Slovákov si odborníci posvietia aj priamo na vlakových staniciach v Bratislave, Košiciach a vo Zvolene. Záujemcom zmerajú krvný tlak, cholesterol, cukor a srdcovú arytmiu, vďaka čomu spoznajú svoje riziko vzniku srdcovocievnych ochorení. Následne prebehne aj jednodňové celoslovenské meranie na Svetový deň srdca (29. september) v 249 lekárňach Dr. Max po celom Slovensku.

Vybrané parametre sa nebudú kontrolovať náhodou. Práve vysoký krvný tlak je najsilnejším rizikovým faktorom pre rozvoj srdcovocievnych chorôb. Až 54 percent prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 percent srdcových infarktov vzniká ako dôsledok hypertenzie. Pod ich vznik sa podpisuje aj vysoká hladina cholesterolu v krvi, ktorá je hlavným rizikovým faktorom pre vznik a rozvoj aterosklerózy. Ani vysoký cukor by ľudia nemali podceňovať, srdcovocievne ochorenia hrozia totiž diabetikom dva až štyrikrát častejšie ako dospelým bez diabetu. O vysokom tlaku, cholesterole či cukre pritom ľudia najprv nemusia vedieť. Rovnako ako v prípade srdcovej arytmie, ktorá môže viesť k mozgovej porážke, môže vzniknúť zákerne potichu a bez príznakov. V prípade, že niektoré kontrolované hodnoty prekročia odporúčané limity, odporučí sa návšteva všeobecného lekára. Je dokázané, že prevencia je základným pilierom každého ochorenia, vie sa ňou dokonca oddialiť akékoľvek ochorenie vrátane tých kardiologických.

Okrem toho, že si ľudia budú môcť nechať skontrolovať svoje hodnoty, získajú aj cenné informácie o prevencii kardiovaskulárnych ochorení a možnostiach ich liečby, ktorá je na Slovensku na svetovej úrovni. Brožúrky o rôznych druhoch kardiovaskulárnych ochorení budú k dispozícii bezplatne. Rovnako sa budú môcť naučiť, ako zachrániť život v prípade infarktu a zastavenia krvného obehu. Záujemcovia sa taktiež budú môcť zaregistrovať do občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce a získavať celoročne jedinečné benefity, ktoré ponúka len svojim registrovaným členom. Všetky informácie o kampani nájdete na weboch www.presrdce.eu a www.tvojesrdce.sk.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc SR a Slovakrail.

Stanice zdravia

11. 9. 2017 Košice – hlavná stanica v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.

22. 9. 2017 Zvolen – hlavná stanice v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.

29. 9. 2017 Bratislava – hlavná stanica v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.

VLAKY ZDRAVIA

5. 9. 2017 R 603 Bratislava hl. st. 7:55 cez Žilinu – Košice 13:52

6. 9. 2017 R 812 Košice 9:23 – cez Zvolen – Bratislava hl. st. 15:59

7. 9. 2017 R 835 Bratislava hl. st. 10:01 – cez Zvolen – Banská Bystrica 13:25

7. 9. 2017 R 840 Banská Bystrica 14:35 – cez Zvolen – Bratislava hl. st. 17:59

12. 9. 2017 R 811 Bratislava hl. st. 8:01 – cez Zvolen – Košice 14:37

13. 9. 2017 R 604 Košice 8:08 – cez Žilinu – Bratislava hl. st. 14:05

14. 9. 2017 R 835 Bratislava hl. st. 10:01 – cez Zvolen – Banská Bystrica 13:25

14. 9. 2017 R 840 Banská Bystrica 14:35 – cez Zvolen – Bratislava hl. st. 17:59

19. 9. 2017 R 605 Bratislava hl. st. 9:55 – cez Žilinu – Košice 15:52

20. 9. 2017 R 604 Košice 8:08 – cez Žilinu – Bratislava hl. st. 14:05

21. 9. 2017 R 835 Bratislava hl. st. 10:01 – cez Zvolen – Banská Bystrica 13:25

21. 9. 2017 R 840 Banská Bystrica 14:35 – cez Zvolen – Bratislava hl. st. 17:59

26. 9. 2017 R 603 Bratislava hl. st. 7:55 cez Žilinu – Košice 13:52

27. 9. 2017 R 812 Košice 9:23 – cez Zvolen – Bratislava hl. st. 15:59

28. 9. 2017 R 835 Bratislava hl. st. 10:01 – cez Zvolen – Banská Bystrica 13:25

28. 9. 2017 R 840 Banská Bystrica 14:35 – cez Zvolen – Bratislava hl. st. 17:59