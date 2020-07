Nastavenie minimálnych dôchodkov sa určite zmení, názory na spravodlivý vzorec sa však líšia

Podmienky nároku na minimálny dôchodok a systém jeho zvyšovania sa od začiatku budúceho roka určite zmenia. V rozhovore pre agentúru SITA to potvrdil minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. „Je na tom dohoda, ktorú chápu aj všetci sociálni partneri,“ tvrdí.

Názory sa podľa neho líšia v tom, ako nájsť spravodlivý vzorec, ako minimálny dôchodok a jeho rast nastaviť. Teší ho, že partneri vo vláde aj sociálni partneri k diskusii pristupujú vecne. „Hľadáme taký vzorec, s ktorým by sme boli všetci spokojní,“ uviedol Krajniak.

Nové nastavenie minimálnych penzií koncom minulého roka v parlamente presadili poslanci za Slovenskú národnú stranu (SNS).

Vzorec dôchodcovskej inflácie

Súčasné nastavenie nároku na minimálnu penziu, kedy nezáleží na výške príjmu, z ktorého penzista platil odvody, považuje minister práce a sociálnych vecí za nespravodlivé.

„Je to nespravodlivé a nechceme v tom pokračovať. Je to nastavené nešťastne a nespravodlivo voči ľuďom, ktorí nikdy nepracovali a stačilo im využiť dieru v zákone,“ zdôraznil minister. Súčasný systém podľa Krajniaka vytvoril takú nespravodlivosť, že u všetkých zainteresovaných je vôľa to zmeniť.

„Filozofia je taká, že nebudeme znižovať existujúce priznané dôchodky, ale ten ďalší rast musíme nastaviť spravodlivo,“ povedal. Za najpravdepodobnejšie riešenie považuje to, že sa nájde „nejaký dobrý vzorec dôchodcovskej inflácie“.

Otázne je podľa neho to, ktoré položky spotrebného koša majú do dôchodcovskej inflácie patriť. „Je to v čisto odbornej polohe, aby sme našli správny spotrebný kôš, o aký sa oprieme pri výpočte,“ dodal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.

Naviazanie na priemernú mzdu

Od začiatku tohto roka sú minimálne dôchodky vyššie a dostupnejšie oveľa väčšiemu počtu penzistov. Minimálne penzie sa namiesto životného minima naviazali na priemernú mzdu na Slovensku.

Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od začiatku januára dosahuje 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura a od začiatku budúceho roka by mal vzrásť na 360,40 eura, čím by stúpol o ďalších 26,10 eura.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok zvyšuje za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Pri 40 rokoch penzijného poistenia tak minimálny dôchodok dosahuje 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur. Kým vlani dostávalo minimálny dôchodok približne 51-tisíc penzistov, v tomto roku má ich počet stúpnuť na 176-tisíc, v roku 2021 na 213-tisíc a v roku 2022 má minimálnu penziu dostávať už 237-tisíc ľudí.

Podmienka tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia

Sociálna poisťovňa po novom prizná minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody.

Zo zákona sa totiž odstránila podmienka tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku. Napríklad v roku 2018 by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne.

Zrušenie podmienky získania kvalifikovaného roku poistenia teda znamená, že už nie je potrebné za rok 2018 zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne. Tento krok mal Sociálnej poisťovni umožniť skoršie a jednoduchšie priznanie minimálnej penzie, keďže poisťovňa nemusela testovať predošlý príjem penzistu.

Penzijný systém otočený na hlavu

Miernejšie podmienky pri priznávaní minimálnych dôchodkov začiatkom decembra minulého roka pri ich schvaľovaní v parlamente ostro kritizoval nezávislý poslanec NR SR Jozef Mihál.

Upozornil na to, že po tomto kroku bude polovica občanov Slovenska dostávať dôchodok v rovnakej výške bez ohľadu na to, aké sociálne odvody platili. „Úplne vypustiť podmienku kvalifikovaných rokov je nezodpovedné,“ zdôraznil.

Po schválení tohto návrhu vláda podľa Mihála nechá penzijný systém otočený na hlavu a urobí dieru do dôchodkového systému. „Toto je najdramatickejšia zmena v dôchodkovom systéme, aká sa tu od roku 2004 udiala, zastavme to,“ povedal.

S naviazaním minimálnych dôchodkov na priemernú mzdu zásadne nesúhlasila ani Sociálna poisťovňa. Považovala to za nekoncepčný zásah do systému dôchodkového poistenia, potierajúci princíp zásluhovosti a prehlbujúci princíp solidarity. Zásadné výhrady malo k novele zákona od SNS aj ministerstvo práce a sociálnych vecí, podľa ktorého ide o významné narušenie princípu zásluhovosti v dôchodkovom poistení.