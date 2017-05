Nástupcom Valachovej bude jej súčasný námestník Štech

PRAHA 26. mája (WebNoviny.sk) – Novým českým ministrom školstva a nástupcom Kateřiny Valachovej má byť jej súčasný námestník Stanislav Štech. Meno bývalého prorektora Karlovej Univerzity už poslal súčasne s demisiou Valachovej premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) prezidentovi Milošovi Zemanovi, informoval dnes spravodajský server iDNES.cz.

“Je to pre mňa veľká česť a pocta,” povedal v tejto súvislosti Štech.

“Jednoduché rozhodnutie to pre mňa nebolo,” uviedol Sobotka. Očakáva, že Štech nadviaže na prácu Valachovej, ktorá bude na jeseň kandidovať za ČSSD ako dvojka v stredných Čechách, kde je lídrom kandidátky predseda Poslaneckej snemovne Jan Hamáček.

Plány premiéra môže ale ešte podľa iDNES.cz zamiešať prezident Miloš Zeman. “Ja budem Katku Valachovú prehovárať, aby si to ešte rozmyslela, pretože viem, že veľká časť odbornej verejnosti je za to, aby zostala vo funkcii,” povedal Zeman pre televíziu Barrandov. Jednou z možností podľa neho je, aby zostala ministerkou v demisii až do konca volebného obdobia.

Valachová, ktorá má podporu veľkej časti odbornej verejnosti, sa rozhodla odstúpiť k 31. máju, aby prevzala zodpovednosť za kauzu, v ktorej figuruje jej bývalá námestníčka Simona Kratochvílová. Tá je podozrivá, že sa dohovárala so šéfom futbalového zväzu Miroslavom Peltom na rozdeľovaní investičných dotácií.