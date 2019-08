Africký mor ošípaných sa blíži k ďalšiemu okresu, podľa Matečnej potrebujú nájsť financie

Africký mor ošípaných (AMO) sa po okrese Trebišov pomaly blíži aj k druhému okresu v Košickom kraji, a to Košice – okolie. Informovala o tom vo štvrtok pri otvorení výstavy Agrokomplex v Nitre ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Zároveň dodala, že agrorezort intenzívne hľadá v rozpočte finančné prostriedky na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

„Snažili sme sa urobiť všetko preto, aby sme udržali AMO v rámci jedného okresu v Trebišove. Žiaľ, pribudol nám prípad v tesnej blízkosti okresu Košice-okolie (500 metrov – pozn. red.). Bude to stáť veľa peňazí a bude nás to bolieť, ale budeme hľadať zdroje, aby sme AMO udržali v rámci Košického kraja. Bude to veľmi ťažké, lebo AMO sa prenáša veľmi rýchlo a rôznymi spôsobmi. AMO sme držali mimo SR aj napriek tomu, že v okolitých krajinách sa vyskytli prípady už pred štyrmi rokmi. Teraz to prišlo aj k nám,“ uviedla Gabriela Matečná.

Súbor opatrení na zabránenie šírenia nákazy je podľa ministerky pôdohospodárstva naďalej veľmi veľký. „Snáď sa nám AMO podarí udržať aspoň v Košickom kraji, ale atakuje nás v danom regióne mnohými prípadmi na hranici Maďarsko. Na likvidáciu AMO hľadáme zdroje, pretože vlastné, ktoré sme mali vyčlenené na AMO, sme už vyčerpali. Včera som predniesla na vláde požiadavku na finančnú pomoc na likvidáciu AMO od ministra financií a prostriedky budeme v rozpočte spoločne hľadať. Krízová situácia si vyžaduje krízové riešenia,“ povedala vo štvrtok Matečná.

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá choroba ošípaných a diviakov. Vírus sa šíri priamym aj nepriamym kontaktom a je rezistentný aj pri vysokom rozsahu teplôt a mimoriadne odolný. Úmrtnosť dosahuje 90 až 95 percent. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. Regenerácia diviačej populácie po zasiahnutí vírusom AMO trvá minimálne 15 rokov.