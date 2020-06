Enviroagentúra nepostupovala transparentne, na nákup nemala ani isté peniaze od ministerstva

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) nezdôvodnila dostatočne a transparentne zrušenie tendra na pohotovostnú súpravu na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií.

Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré zverejnil na svojom webe. Úrad preveroval zrušenie tendra s predpokladanou hodnotou zákazky vyše 4,3 milióna eur na základe námietky jedného z účastníkov.

Po otvorení ponúk súťaž zrušili

ÚVO riešilo ten istý tender po druhýkrát. Prvý raz sa ním zaoberalo koncom minulého roka, kedy sa SAŽP rozhodol – už po otvorení ponúk od štyroch uchádzačov -, že súťaž na dodanie pohotovostnej súpravy zruší. Úrad vtedy agentúre nariadil toto rozhodnutie zrušiť.

SAŽP si svoju povinnosť v decembri 2019 aj splnil, ale v januári 2020 uchádzačom poslal oznámenie, ktorým obstarávanie opätovne zrušil. Zdôvodnil to tým, že „poskytovateľovi dotácie doručil svoju žiadosť o vyradenie žiadosti o poskytnutie dotácie“.

Takéto zdôvodnenie podľa kontrolórov nemožno považovať za dostatočné a transparentné. „Ako navrhovateľ uvádza vo svojich námietkach, kontrolovaný toto tvrdenie ničím nepreukázal,“ dodáva ÚVO.

Ministerstvo o peniaze nepožiadali

Ako úrad zistil počas preverovania námietky, nákup pohotovostnej súpravy plánoval SAŽP financovať z 95 percent z dotácie od Environmentálneho fondu. Na zvyšok ceny mal použiť vlastné zdroje, ktoré na to mal aj vyčlenené, ale nakoniec ich musel použiť na iný účel.

„Ide najmä o to, že začiatkom mesiaca november 2019 mu boli doručené viaceré žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov od SO SAŽP pre operačný program Kvalita životného prostredia v celkovej výške viac ako 370 000 eur so splatnosťou do konca mesiaca január 2020,” píše sa v rozhodnutí úradu.

ÚVO konštatuje, že agentúra od začiatku súťaže nemala vlastné zdroje isté. Úradu tvrdila, že ich plánovala získať od Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) formou úpravy rozpočtu po ukončení tendra.

Zároveň ale uviedla, že ministerstvo o zdroje naviac nikdy nepožiadala, lebo zo zákona z rozpočtu agentúry nie je možné hradiť prípadné finančné opravy, a teda musí hľadať iné zdroje financovania.

„Dôvody, na ktorých založil kontrolovaný v predmetnom prípade zrušenie verejnej súťaže, sa preukázali ako zmätočné a nejasné,“ dodáva v tomto kontexte ÚVO.

Dôvody hodné osobitného zreteľa

Zároveň konštatuje, že nedostatok prostriedkov možno považovať za dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od SAŽP požadovať, aby v obstarávaní pokračoval.

Bez ohľadu na to však podľa ÚVO bolo povinnosťou agentúry transparentným spôsobom oboznámiť uchádzačov s relevantnými dôvodmi zrušenia súťaže, „čo v tomto prípade nebolo splnené“. Úrad preto konštatuje porušenie princípu transparentnosti zakotveného v zákone o verejnom obstarávaní.

Agentúre kontrolóri nariadili doplniť oznámenie o zrušení tendra, doručeného všetkým uchádzačom 20. januára 2020, o konkrétne dôvody vedúce k zrušeniu postupu zadávania zákazky a o uvedenie informácie, či bude zákazku zadávať znova.