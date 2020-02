Agrodotácie za sucho boli rozdelené nespravodlivo, Sanagro žiada zmeniť podmienky štátnej pomoci

Odškodnenie za sucho z roku 2017 bolo podľa agrofirmy Sanagro rozdelené nespravodlivo. Štátna pomoc bola totiž podľa tejto spoločnosti určená len pre malé a stredné podniky.

„Naše farmy boli suchým počasím postihnuté v rôznom rozsahu, avšak straty na úrode sa pohybovali priemerne od 30 do 50 percent v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Keďže štátna pomoc bola určená len pre malé a stredné podniky, veľké podniky z nej boli vyčlenené, naša spoločnosť prišla o 700-tisíc eur,“ konštatoval prostredníctvom tlačovej správy generálny riaditeľ spoločnosti Sanagro Tomáš Kohút.

Neoprávnení žiadatelia

Slovenská poľnohospodárska skupina Sanagro apeluje na štát, aby zmenil podmienky na udeľovanie štátnej pomoci slovenským farmárom za prírodné katastrofy. Problém sa týka najmä strát na úrode v dôsledku enormného sucha. To postihlo všetkých poľnohospodárov ešte v roku 2017 a finančné odškodnenie zaň im prišlo na konci roku 2019.

Aktuálne patrí pod skupinu Sanagro desať fariem na západnom a strednom Slovensku, ktoré spolu zamestnávajú takmer 300 zamestnancov. A práve preto by boli farmy automaticky určené ako neoprávnení žiadatelia o dotáciu. Medzi veľké podniky sa totiž zaraďujú firmy nad 250 pracovníkov.

„Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Poľnohospodárskej platobnej agentúry považujeme za veľmi nešťastné a neférové voči podnikom, ktoré v agrosektore zamestnávajú najviac ľudí a dopestujú na slovenskej pôde najviac plodín. Prírodné katastrofy, medzi ktoré sa zaraďuje enormné sucho, si nevyberá, či sa dotkne len istej časti farmárov. Určite budeme apelovať na súčasnú i budúcu vládu, aby sa zmenili podmienky štátnej dotácie,“ dodal Tomáš Kohút s tým, že skupina Sanagro žiadosť o štátnu pomoc nakoniec nepodala. Jedným z riešení by podľa neho mohlo byť, ak by sa farmári spojili a spoločne žiadali zmenu schémy pomoci, ktorá by následne išla na pripomienkovanie do Európskej komisie.

Vyplatili viac ako 15 miliónov eur

Odškodnenie za sucho dostali slovenskí farmári vôbec prvýkrát v histórii. Výška pomoci sa pritom určovala na základe viacerých faktorov. Podnikatelia museli preukázať výšku škôd na úrode, ktorá musela prekročiť 30 percent podľa skúmania úrod za posledných 3 až 5 rokov, museli dokladovať poistenie farmy, podnikanie v oblastiach so znevýhodnenými podmienkami či používanie závlahového systému.

Podľa dát bolo odškodnených 140 farmárov, pričom vyplatených bolo približne 15,5 milióna eur zo 17-miliónového predpokladaného rozpočtu na odškodnenie zo štátneho rozpočtu.

Sanagro pôsobí na slovenskom trhu od roku 2012 a zameriava sa na oblasť prvovýroby v poľnohospodárstve a na Slovensku patrí medzi najväčších producentov v oblasti rastlinnej výroby. Cieľom spoločnosti Sanagro je obnoviť silu slovenských družstiev.

V súčasnosti zamestnáva 280 zamestnancov a zámerom do budúcnosti je vytvárať ďalšie pracovné miesta. Sanagro obhospodaruje takmer 18,8-tisíca hektárov pôdy. Ročne farmy spoločnosti Sanagro vyprodukujú 13,8 milióna litrov kravského mlieka. Počas svojej existencie investovala spoločnosť do modernizácie technológií družstiev jeden milión eur.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.